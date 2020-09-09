"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"

Уханьський коронавірус продовжує поширюватися по Україні. Багато знаменитих особистостей вже на своєму досвіді зрозуміли, що значить "підхопити" COVID-19.
Цей список поповнився української телеведучої Нелею Шовкопляс. Ведуча шоу "Сніданок з 1 + 1" розповіла, що вела останній випуск передачі по відеозв'язку бо захворіла на коронавірус. Про це вона розповіла в своєму Facebook-акаунті.
"Напередодні, в кінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Почалася сильна головний біль і боліло все тіло. Коли і де заразилася - не знаю. Відразу повідомила всіх контактних осіб, на роботу і в школу дітей", - повідомила Шовкопляс.
Друзі! Доброго ранку! Сьогодні з вами в ефірі Сніданку буду НЕ зі студії, а на відеозв'язку онлайн. Так я... Також вона додала, що всі хто контактував з нею вже перевірилися на COVID-19 і отримали негативний результат. Зараз телеведуча знаходиться на самоізоляції, дотримується всіх установок, проходить дообстеження, приймає медикаменти.
Хвору колегу вирішила підтримати вже перехворіла коронавірусом Марічка Падалко. У коментарях під постом вона написала: "Легкого одужання!" Швидкого "не бажаю) не поспішай)".