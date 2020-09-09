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"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"
"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"

"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"

"Не поспішай": Марічка Падалко підтримала хвору на COVID-19 ведучу "1+1"
11:55 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Знаменита українська телеведуча Марічка Падалко підтримала свою колегу Нелю Шовкопляс, яка захворіла на коронавірус.

Уханьський коронавірус продовжує поширюватися по Україні. Багато знаменитих особистостей вже на своєму досвіді зрозуміли, що значить "підхопити" COVID-19.

Цей список поповнився української телеведучої Нелею Шовкопляс. Ведуча шоу "Сніданок з 1 + 1" розповіла, що вела останній випуск передачі по відеозв'язку бо захворіла на коронавірус. Про це вона розповіла в своєму Facebook-акаунті.

"Напередодні, в кінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Почалася сильна головний біль і боліло все тіло. Коли і де заразилася - не знаю. Відразу повідомила всіх контактних осіб, на роботу і в школу дітей", - повідомила Шовкопляс.

Друзі! Доброго ранку! Сьогодні з вами в ефірі Сніданку буду НЕ зі студії, а на відеозв'язку онлайн. Так я... Також вона додала, що всі хто контактував з нею вже перевірилися на COVID-19 і отримали негативний результат. Зараз телеведуча знаходиться на самоізоляції, дотримується всіх установок, проходить дообстеження, приймає медикаменти.

Хвору колегу вирішила підтримати вже перехворіла коронавірусом Марічка Падалко. У коментарях під постом вона написала: "Легкого одужання!" Швидкого "не бажаю) не поспішай)".

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Все по темі:

1+1, Маричка Падалко, Коронавірус, Нелю Шовкопляс.

Автор:

Телеграф
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