Раптово "розтовстіла" Оля Полякова шокувала шанувальників

Українська співачка Оля Полякова розбурхала мережу несподіваним зізнанням.

Українські знаменитості дуже люблять і не припиняють жартувати в мережі.

Серед них - відома співачка Оля Полякова. На цей раз Полякова вирішила посміятися над звинуваченнями у використанні нею фотошопа. В її Instagram з'явився несподіваний знімок, на якому знаменитість дуже помітно погладшала.

"Я мушу зізнатися, я давно фотошоплю свої фото та відео! Я вже 2 роки виглядаю так! Фух камінь з душі!", - написала зірка.

У коментарях під постом з'явилося безліч різних коментарів.

Одні хвалили співачку, що вона виглядає надзвичайно навіть із зайвою вагою, інші плутали її з Таїсією Повалій, а один з коментаторів навіть придумав нове прізвисько для Ольги - "нічна жриця".