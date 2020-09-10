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Кевіна Спейсі знову звинувачують у сексуальному домаганні

Кевіна Спейсі знову звинувачують у сексуальному домаганні
12:55 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф
Американський актор Ентоні Репп подав до суду на Кевіна Спейсі через сексуальних домагань.

Знаменитий актор Ентоні Репп, відомий за серіалами Зоряний шлях: Діскавері, Секретні матеріали, Закон і порядок, а також ще один чоловік, який підписався як CD і побажав зберегти своє ім'я в таємниці, звинувачує не менш відомого актора Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях в 1980 х, коли обидва були молодше 18 років. Відзначається, що Верховний суд штату Нью-Йорк на Манхеттені прийняв позов до розгляду.

У позові Репп докладно виклав все сказане ним раніше публічно про те, що в 1986 році, коли йому було 14 років, Спейсі зробив сексуальні домагання по відношенню до нього на вечірці. Другий обвинувач, що залишився анонімним, заявляє, що 1980-х роках між ним і Кевіном Спейсі були статеві відносини в квартирі актора, а під час останнього візиту той зробив спробу його згвалтувати.

Як відомо, Ентоні Репп першим заговорив про сексуальні домагання з боку Кевіна Спейсі в інтерв'ю BuzzFeed в 2017 році. У відповідь на слова Репп Спейсі зробив камінг-аут, визнавши свою гомосексуальність.

Після одкровень Репп ще 15 осіб звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. А кар'єра Спейсі була зруйнована. У липні 2019 року зі Кевіна Спейсі зняли звинувачення в сексуальних домаганнях до 18-річному синові телеведучої Хезер АНРУ в зв'язку з відсутністю доступу до доказам. Зараз актор веде відокремлений спосіб життя.

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Кевин Спейси, Энтони Репп.

Автор:

Телеграф
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