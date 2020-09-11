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П'ятниця, 11.09.2020
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На "алеї зірок" в Києві засвітилася нова зірка: Ірина Білик отримала свою іменну табличку

На "алеї зірок" в Києві засвітилася нова зірка: Ірина Білик отримала свою іменну табличку
12:15 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
10 вересня на київській "Площі зірок" у ТРЦ "Гулівер" увічнили народну артистку України Ірину Білик.

Зірка співачки стала ювілейною на площі.

Уже 50 діячів спорту, шоу-бізнесу, мистецтва мають нагороду в центрі столиці.

Як зізналася виконавиця на своїй сторінці в Instagram, про іменну зірку мріють всі артисти. Свою табличку Білик мала отримати ще в квітні - на честь свого 50-річчя. Але через карантин організатори перенесли урочисте відкриття зірки.

 

"Цей день я запам'ятаю на все життя! Про це мріють всі артисти в усьому світі - мати свою зірку на алеї слави зірок! - ділиться емоціями артистка. - Нехай моя музика залишається улюбленою на довгі роки, а ще краще назавжди!".

Підтримати Білик прийшли її зіркові друзі. Зокрема, композитор Юрій Рибчинський та шоумен Дмитро Коляденко.

"Площа зірок" з'явилася в Києві ще в 2015 році. Як відзначають автори проекту, вона покликана стати гордістю і нагадуванням для кожного жителя і гостя столиці про великі досягнення українців, стимулювати до розвитку міста та нації в цілому.

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Ірина Білик.

Автор:

Телеграф
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