Наталя Могилевська про відносини з мільйонером: "Ховайте носові хустки"

Кілька днів тому Наталя Могилевська з мільйонером Олегом Рижовим з'явилася на закритті Тижня моди в Києві. Протягом усього вечора пара трималася за руки, жартувала і багато фотографувалася.
Вперше після світського заходу співачка відреагувала на припущення преси та публіки.
За словами Могилевської, вона і Рижов - просто друзі.
"Ховайте носові хустки, сердечка і няшки, це просто мій друг", - написала співачка на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.
Могилевська пише, що бізнесмен запропонував їй приєднатися до написання статей і вести колонку в журналі разом з ним: "Теми кохання, смерть, зрада, наркотики, секс та інші. Це може бути цікаво і повчально для всіх".
Наталя Могилевська і Олег Рижов будуть ділитися з читачами своїми поглядами на гострі актуальні теми, а фахівці - коментувати їх чоловічі і жіночі судження. Зірка відзначив, що перша тема, яку вони будуть обговорювати публічно, - зради.
Нагадаємо, в 2019 році Наталя натякала, що збирається незабаром вийти заміж. Ім'я обранця співачка так і не назвала. У мережі підозрювали, що говорила вона про музиканта і дизайнера Владе Коцюбі.
Як повідомлялося раніше, в липні співачка випустила ефектний кліп на пісню "Білий літак".