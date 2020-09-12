Наталя Могилевська про відносини з мільйонером: "Ховайте носові хустки"

Українська співачка розкрила правду про свої стосунки з київським бізнесменом Олегом Рижовим.

Кілька днів тому Наталя Могилевська з мільйонером Олегом Рижовим з'явилася на закритті Тижня моди в Києві. Протягом усього вечора пара трималася за руки, жартувала і багато фотографувалася.

Вперше після світського заходу співачка відреагувала на припущення преси та публіки.

За словами Могилевської, вона і Рижов - просто друзі.

"Ховайте носові хустки, сердечка і няшки, це просто мій друг", - написала співачка на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

Могилевська пише, що бізнесмен запропонував їй приєднатися до написання статей і вести колонку в журналі разом з ним: "Теми кохання, смерть, зрада, наркотики, секс та інші. Це може бути цікаво і повчально для всіх".

Наталя Могилевська і Олег Рижов будуть ділитися з читачами своїми поглядами на гострі актуальні теми, а фахівці - коментувати їх чоловічі і жіночі судження. Зірка відзначив, що перша тема, яку вони будуть обговорювати публічно, - зради.

Нагадаємо, в 2019 році Наталя натякала, що збирається незабаром вийти заміж. Ім'я обранця співачка так і не назвала. У мережі підозрювали, що говорила вона про музиканта і дизайнера Владе Коцюбі.

Як повідомлялося раніше, в липні співачка випустила ефектний кліп на пісню "Білий літак".