Ольга Фреймут нагрубила судді шоу "Танці з зірками"

Відома телеведуча Ольга Фреймут вилікувалася від коронавірусу і повернулася до повноцінної участі в шоу Танці з зірками. І тільки вийшовши на паркет, вже встигла посваритися з одним із суддів проекту.

Оля Фреймут і Ілля Падзіна разом з іншими парами нарешті то взяли участь у випуску шоу "Танці з зірками" особисто.

Після самоізоляції пара вперше виступила на паркеті. Пара не приховували свого щастя і задоволення від того, що танцюють повноцінно з іншими учасниками.

У третьому ефірі Ольга Фреймут і Ілля Падзіна виконали пластичну самбу під пісню J Balvin і Willy William - Mi Gente. Але не так сталося, як гадалося: танець не сподобався Катерині Кухар.

Як сказала прима - самба для тіла Олі як довічне ув'язнення, а ноги відмовляються слухати команди, які дає її мозок.

На настільки критичні заяви балерини головна ревізорша країни не стала мовчати і досить різко відповіла на критику судді, порадивши сходити до церкви і покаятися.

Як відбитися цей "розбрат" між Катериною і Ольгою на оцінках пари, та й на танцях, в майбутньому, варто тільки здогадуватися.