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Вітаю, моя любов: Венсан Кассель розчулив фанатів знімком з дочкою

Вітаю, моя любов: Венсан Кассель розчулив фанатів знімком з дочкою
15:20 Сьогодні Телеграф
Французький кіноактор Венсан Кассель зворушив фоловерів в Instagram новим знімком, на якому зображений з дочкою.

53-річний актор опублікував чорно-біле фото, на якому сфотографований з дочкою Дівою. Знімком Кассель поділився на честь її дня народження - 12 сентября дівчині виповнилося 16 років.

У коментарях фани вітали Діву з днем народження і відзначали, що вона виросла красивою дівчиною.

"Яка гарна дівчинка! Вітаємо, Венсан! »,« Неймовірно красива дочка »,« З днем народження, красуня »,« Дивовижна краса, вам пощастило, Венсан », - пишуть в Мережі.

 
 
 
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Parabens mon amour #sweetsixteen #manumberone

Публикация от VINCENT CASSEL (@vincentcassel)

Відзначимо, в серпні Кассель вперше за довгий час возз'єднався зі своєю колишньою дружиною Монікою Беллуччі, щоб підтримати Діву на зйомках рекламної кампанії італійського будинку моди Dolce & Gabbana. Тоді в об'єктив папараці також потрапила їхня молодша дочка - 10-річна Леоні.

Напередодні Діва вперше показала в Instagram свого бойфренда. Дівчина опублікувала спільну фото зі своїм хлопцем, зроблене під час відпочинку в Сен-Тропе, проте пізніше закрила свій аккаунт від сторонніх, зробивши його приватним.

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Все по темі:

Instagram, Венсан Кассель.

Автор:

Телеграф
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