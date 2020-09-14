Вітаю, моя любов: Венсан Кассель розчулив фанатів знімком з дочкою

Французький кіноактор Венсан Кассель зворушив фоловерів в Instagram новим знімком, на якому зображений з дочкою.

53-річний актор опублікував чорно-біле фото, на якому сфотографований з дочкою Дівою. Знімком Кассель поділився на честь її дня народження - 12 сентября дівчині виповнилося 16 років.

У коментарях фани вітали Діву з днем народження і відзначали, що вона виросла красивою дівчиною.

"Яка гарна дівчинка! Вітаємо, Венсан! »,« Неймовірно красива дочка »,« З днем народження, красуня »,« Дивовижна краса, вам пощастило, Венсан », - пишуть в Мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Parabens mon amour #sweetsixteen #manumberone Публикация от VINCENT CASSEL (@vincentcassel) 12 Сен 2020 в 12:17 PDT

Відзначимо, в серпні Кассель вперше за довгий час возз'єднався зі своєю колишньою дружиною Монікою Беллуччі, щоб підтримати Діву на зйомках рекламної кампанії італійського будинку моди Dolce & Gabbana. Тоді в об'єктив папараці також потрапила їхня молодша дочка - 10-річна Леоні.

Напередодні Діва вперше показала в Instagram свого бойфренда. Дівчина опублікувала спільну фото зі своїм хлопцем, зроблене під час відпочинку в Сен-Тропе, проте пізніше закрила свій аккаунт від сторонніх, зробивши його приватним.