Дарина Петрожицька поборола Covid-19: "Тепер повертаюся до життя"

Актриса Дарина Петрожицька вилікувалася від коронавірусу. Результат її контрольного тесту на Covid-19 - негативний.

Новиною про своє одужання зірка серіалу "папік" поділилася на своїй особистій сторінці в Instagram. Актриса зізналася, що до останнього не вірила в існування коронавірусу. Але все змінилося, коли вона захворіла.

"Я не вірила в Covid-19, але весь весняний карантин строго просиділа вдома. А він є", - написала Дарина.

Також Дар'я розповіла і про те, як протікала у неї хвороба - а протікала вона у важкій формі. Дарина Петрожицька порівняла вірус з грипом, зазначивши що він схожий на "важкий грип, але ще важче".

Артистці навіть довелося пропустити перший ефір "Танців із зірками", в якому вона бере участь, адже лікарі заборонили їй навантаження. Тільки з другого ефіру Даша зі своїм партнером приєдналися до учасників, але дистанційно, за допомогою відеозв'язку.

Дистанційні виступу Дар'ї Петрожицької і Ігоря Гелуненко

Шанувальники акторки засипали її вітальними коментарями під знімком. "Прекрасні новини", "Урра, нарешті", "Даша, бережіть себе", "Ураааа ми знали ми сподівалися ми вірили !!!", "Супер, це шикарна новина" - пишуть фанати.

Також, в Інстаграм Сторіс можна побачити, що Дарина вже повернулася до зйомок другого сезону серіалу "папік". Кількома щасливими кадрами вона вирішила поділитися з фанатами. Якщо вже й радувати хорошими новинами, то не однієї.

Нагадаємо, що Дарина Петрожицька захворіла на коронавірус в кінці серпня. І як розповіла раніше актриса, хвороба у неї почалася з високої температури і ломоти у всьому тілі.