Скачать
Вівторок, 15.09.2020
В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19
В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19
Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео
Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео
Неймовірний гол Джеймса - в огляді матчу Брайтон - Челсі (Відео)
Неймовірний гол Джеймса - в огляді матчу Брайтон - Челсі (Відео)
15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Дарина Петрожицька поборола Covid-19: "Тепер повертаюся до життя"

Дарина Петрожицька поборола Covid-19: "Тепер повертаюся до життя"
15:10 Сьогодні Телеграф
Актриса Дарина Петрожицька вилікувалася від коронавірусу. Результат її контрольного тесту на Covid-19 - негативний.

Новиною про своє одужання зірка серіалу "папік" поділилася на своїй особистій сторінці в Instagram. Актриса зізналася, що до останнього не вірила в існування коронавірусу. Але все змінилося, коли вона захворіла.

"Я не вірила в Covid-19, але весь весняний карантин строго просиділа вдома. А він є", - написала Дарина.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Тест отрицательный я здорова!!! Я не верила в #covid_19 ,но весь весенний карантин строго просидела дома(кроме эфира в @goloskrainy_official ) А он есть..очень похож на тяжелый грипп ,но ещё тяжелей..у меня было так,но у всех он проходит по-разному #берегитесебя !!!это важно! Спасибо большое за поддержку и пожелания здоровья!Я желаю вам его взаимно! А теперь возвращаюсь в жизнь и работу уууиииуууу #хеппиверимач

Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

Також Дар'я розповіла і про те, як протікала у неї хвороба - а протікала вона у важкій формі. Дарина Петрожицька порівняла вірус з грипом, зазначивши що він схожий на "важкий грип, але ще важче".

Артистці навіть довелося пропустити перший ефір "Танців із зірками", в якому вона бере участь, адже лікарі заборонили їй навантаження. Тільки з другого ефіру Даша зі своїм партнером приєдналися до учасників, але дистанційно, за допомогою відеозв'язку.

Дистанційні виступу Дар'ї Петрожицької і Ігоря Гелуненко

Шанувальники акторки засипали її вітальними коментарями під знімком. "Прекрасні новини", "Урра, нарешті", "Даша, бережіть себе", "Ураааа ми знали ми сподівалися ми вірили !!!", "Супер, це шикарна новина" - пишуть фанати.

Також, в Інстаграм Сторіс можна побачити, що Дарина вже повернулася до зйомок другого сезону серіалу "папік". Кількома щасливими кадрами вона вирішила поділитися з фанатами. Якщо вже й радувати хорошими новинами, то не однієї.

Нагадаємо, що Дарина Петрожицька захворіла на коронавірус в кінці серпня. І як розповіла раніше актриса, хвороба у неї почалася з високої температури і ломоти у всьому тілі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дарина Петрожицька.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Встаю - крутиться голова і темніє в очах: причини такого стану
02 З "Слуга народу" через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його "спалили"
03 15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
04 Три повнометражні фільми: Netflix екранізує романи Ріка Ріордана
05 Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З &quot;Слуга народу&quot; через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його &quot;спалили&quot;
З "Слуга народу" через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його "спалили"
В Одесі біля лікарні зняли дивну чергу з швидких: відео схвилювало мережу
В Одесі біля лікарні зняли дивну чергу з швидких: відео схвилювало мережу
Гривня різко обвалилася: скільки сьогодні коштують євро і долар
Гривня різко обвалилася: скільки сьогодні коштують євро і долар
Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся