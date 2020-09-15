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Щасливого дня народження сьогодні: принц Гаррі приймає поздоровлення від королівської сім'ї

Щасливого дня народження сьогодні: принц Гаррі приймає поздоровлення від королівської сім'ї
15:50 Сьогодні Телеграф
Сьогодні, 15 вересня, принц Гаррі відзначає свій 36-й день народження. І хоча зараз він знаходиться далеко від своїх рідних, члени королівського сімейства шлють йому теплі привітання.

Старший брат Гаррі, принц Вільям, з яким вони були особливо дружні до переїзду Гаррі і його дружини Меган Маркл в США, опублікував своє привітання в офіційному Instagram Кенсингтонського палацу.

На фото, яке Вільям і Кейт Міддлтон вибрали для привітання, вони зображені разом на спортивному заході: брати змагаються в бігу і виглядають дуже щасливими. Варто відзначити, на знімку немає дружини Гаррі Меган.

"Бажаємо принцу Гаррі щасливого дня народження сьогодні", - йдеться у підписі під фото.

 
 
 
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Wishing a very happy birthday to Prince Harry today!

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

"Нам просто подобається згадувати, як він був тут щасливий", "Хороші старі часи", "Він виглядає тут набагато щасливіше, ніж останнім часом", - коментують фото передплатники.

На офіційній сторінці королеви Єлизавети в Instagram також опубліковано привітання Гаррі з днем народження.

 
 
 
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Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday! . The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017.

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Фото королеви і її онука, зроблене під час прийому для молодих лідерів в Букінгемському палаці в 2017 році, підписано так: "Бажаємо герцогу Сассекському щасливого дня народження!".

З днем народження Гаррі також привітали принц Чарльз і Камілла Корнуолльська.

 
 
 
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Wishing a very happy birthday to The Duke of Sussex today! PA

Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Вони вибрали два фото: сміється, щасливого Гаррі, а також фото принца з батьком на трибунах Invictus Games.

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Принц Гаррі.

Автор:

Телеграф
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