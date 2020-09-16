Cardi B і Offset розлучаються: що реперша вимагає від чоловіка

Американська хіп-хоп виконавиця Cardi вирішила судитися і вимагати розлучення з репером Offset. Зіркове подружжя прожило в шлюбі 3 роки.

27-річна американська співачка зважилася подати на розлучення з репером Offset після трьох років подружнього життя.

Про це повідомляє видання TMZ.

Cardi B подала заяву про розлучення до Верховного суду округу Фултон в Джорджії у вівторок, 15 вересня.

Переглянути цей допис в Instagram Ok it’s time to turn up Допис, поширений Cardi B (@iamcardib) 10 Лип 2020 р. о 8:23 PDT

Причини розлучення знаменитостей поки не розголошуються, але відомо, що співачка вже пішла від репера в 2018 році через його зраду. Згідно з судовими документами, Cardi B має намір отримати первинну фізичну і юридичну опіку над їх 2-річною дочкою Калчер, а також хоче домогтися, щоб Offset виплачував аліменти.

Крім цього, реперша також зажадала "справедливого поділу всього подружнього майна", що могло вказувати на відсутність шлюбного контракту. Нагадаємо, що Cardi B і Offset таємно одружилися у вересні 2017 року. Через рік у пари з'явилася дочка.

Як повідомлялося раніше, в минулий місяць новий трек від Cardi B і Megan Thee Stallion встановив рекорд в чарті Billboard.