Cardi B і Offset розлучаються: що реперша вимагає від чоловіка

27-річна американська співачка зважилася подати на розлучення з репером Offset після трьох років подружнього життя.
Про це повідомляє видання TMZ.
Cardi B подала заяву про розлучення до Верховного суду округу Фултон в Джорджії у вівторок, 15 вересня.
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Причини розлучення знаменитостей поки не розголошуються, але відомо, що співачка вже пішла від репера в 2018 році через його зраду. Згідно з судовими документами, Cardi B має намір отримати первинну фізичну і юридичну опіку над їх 2-річною дочкою Калчер, а також хоче домогтися, щоб Offset виплачував аліменти.
Крім цього, реперша також зажадала "справедливого поділу всього подружнього майна", що могло вказувати на відсутність шлюбного контракту. Нагадаємо, що Cardi B і Offset таємно одружилися у вересні 2017 року. Через рік у пари з'явилася дочка.
Як повідомлялося раніше, в минулий місяць новий трек від Cardi B і Megan Thee Stallion встановив рекорд в чарті Billboard.