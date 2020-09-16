Перемогла рак: Алла Мазур показала себе без перуки на обкладинці глянцю (Фото)

Українська журналістка з'явилася на обкладинці відомого глянсового видання Marie Claire. Саме сьогодні, 16 вересня, Алла Мазур святкує свій 55-й день народження.

На честь цієї події, Мазур на своїй офіційній сторінці в Facebook поділилася кадрами, на яких вона зображена без перуки і з дуже короткою зачіскою.

На обкладинках, яких зробили цілих п'ять, телеведуча вразила всіх стильним чином від українських дизайнерів.

Випуск глянцю "присвячений силі духу і сміливості бути відвертим".

Новий образ фанати Алли Мазур сприйняли дуже позитивно:

Новий образ фанати Алли Мазур сприйняли дуже позитивно: "Щирі вітання вам, Аллочка !!! Я в захваті від нового образу! Ви молодець, а обкладинки все дуже класні!", "Ви красуня в будь-якому образі !!!", "Ви - приклад для багатьох. Дуже правильно не тримати проблему в собі, не спалювати себе ".

Нагадаємо про те, що у телеведучої Алли Мазур був виявлений рак, стало відомо в листопаді минулого року. Протягом останніх місяців телеведуча розповідала, як проходить її лікування і хіміотерапія, а також бажала своїм шанувальникам бути сильними і завжди вірити в кращий результат. А недавно Алла Мазур розповіла про боротьбу з хворобою і самопочуття після повернення до роботи на телеканал.