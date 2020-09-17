Джіджі Хадід народила? Батько моделі натякнув на появу онука

Батько супермоделі Джіджі Хадід, Мохамед Хадід підігрів чутки про таємні пологи доньки, написавши зворушливий лист її майбутній дитині.

71-річний Мохамед опублікував на своїй сторінці в Instagram фото листа, написаного від руки, в якому звернувся до майбутнього онука.

У неймовірно зворушливому листі чоловік зізнався в любові до свого онука. Батько Джіджі зазначив, що як тільки дізнався, що його дочка чекає дитину, він плакав, адже знав, що тепер його серце назавжди буде належати малюкові.

"Привіт, маленький онук, це я, моє серце настільки щасливо, наскільки це можливо. Я бажаю тобі бачити сонце і місяць, і бути щасливим. Знай, що дідусь завжди поруч і я зроблю для тебе все, що завгодно, мій дорогий", - написав щасливий дідусь.

Пізніше, він видалив цю публікацію, ніж посилив підозру фанатів про таємні пологи Джіджі Хадід. Супермодель повинна народити первістка у вересні, як повідомляли всі ЗМІ. Також до "інтриганта" приєдналася і сестра Джіджі - Белла Хадід.

У підписі до посту, Белла написала, що "плаче від щастя", ніж та розбурхала соцмережі. Фанати сприйняли це, як новина про те, що вже народила таємно від преси і громадськості.