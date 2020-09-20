"Упс! Оце я дурненька": Кріссі Тейген проговорилась про стать майбутньої дитини (Відео)

34-річна Кріссі Тейге випадково розкрила стать своєї майбутньої дитини в новому відео, опублікованому в Сторіс.

Спочатку модель розповідала про ускладнення, які призвели до того, що їй потрібен був постільний режим, а потім раптово проговорилася:

"Мені доводиться багато лежати в ліжку, що дивно, так як дитина здорова, він досить великий вже. Він, можливо ..." - сказала Кріссі.

З цих слів фанати зрозуміли, що у моделі буде син. Розуміючи, що вона зробила, Тейген запнулася, прикрила рот рукою, а потім продовжила розповідати про своє здоров'я.

"Упс! Ось я тупиця ... Ну що ж, добре. Все добре, малюк розвивається прекрасно. Я відчуваю себе теж дуже добре, але у мене низько розташована плацента, через що у мене трапляються кровотечі. Так що поки зберігається високий ризик, наш бідолаха вже через багато пройшов "- додала зірка.

Трохи пізніше один з шанувальників уточнив, чи дійсно Кріссі розсекретила стать їх з Джоном Леджендом дитини, на що зірка відповіла ствердно. Малюк стане третьою дитиною пари. Подружжя вже виховує чотирирічну дочку Луну Сімон і дворічного сина Майлза Теодора. Перших двох дітей знаменитість зачала за допомогою ЕКЗ.