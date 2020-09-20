Їм дозволено: діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон порушують шкільні правила

Для більшості британських дітей правила відвідування школи після локдауна змінилися, але це не стосується дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Нещодавно старший син і дочка герцогів Кембриджських після затяжних канікул повернулися до навчання в школі Thomas's Battersea. Королівський експерт Кеті Ніколл розповіла, що навчальний заклад ввів нові правила через пандемію COVID-19.

"Вільям і Кейт навчали своїх дітей на дому з березня, але вони повернулися в школу в перший день семестру в понеділок, 7 вересня. Хоча Кенсінгтонський палац не опублікував фотографій першого шкільного дня дітей, Джордж, який перейшов в 3-й клас, і Шарлотта, яка вчиться в 1-му класі, дуже раді повернутися в школу разом зі своїми друзями, хоча деякі уроки, наприклад плавання, більше не проводяться ", - цитує The Sun Ніколл.

Також адміністрація школи попросила батьків висаджувати дітей біля воріт школи, не заходячи і не заїжджаючи на її територію. Але правнуки королеви Єлизавети це правило ігнорують.

"З огляду на міркування безпеки Кембриджські, однак, все ще можуть завозити своїх дітей на територію школи. Це правило їм дозволено порушувати", - зазначила Кеті.