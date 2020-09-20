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"Це новий початок": Анна Седокова прокоментувала своє таємне весілля

"Це новий початок": Анна Седокова прокоментувала своє таємне весілля
15:50 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
37-річна українська співачка Анна Седокова, яка офіційно оформила стосунки з молодим бойфрендом, 28-річним латвійським баскетболістом Янісом Тімма.

На своїй сторінці в Instagram Анна поділилася першими фото з таємного весілля і написала "важливий пост для тих, кому це важливо і потрібно".

Пара провела скромну церемонію, на якій були тільки діти артистки від попередніх стосунків - дочка Аліна і син Гектор. Для урочистої події артистка вибрала білосніжне плаття з мереживом.

Виконавиця також відповіла на критику свого третього шлюбу. Анна згадала всі свої невдалі шлюби, і порадила жінкам не ставити хрест на собі, адже в будь-якому віці можна стати щасливою і знайти кохання.

 
 
 
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Девочки и дети или из серии «Ты никому не будет нужна со своими детьми»... ⠀ Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала , что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе. ⠀ После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров . Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала « Я ее раньше обажала, я сейчас ненавижу» Она и сейчас подписана на меня ... Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа « опять замуж» или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя ... ⠀ Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно о этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не злости и зависти. ⠀ Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда. На фото лишь половина наших детей, их в два раза больше . И я благодарна моему самому мудрому и сильному мужу @janis.timma за то , что не сдался и каждый день является примером во всем для многих из нас и особенно для меня . Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда !!! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Після весілля у мене з'явився новий вид коментаторів Хейтер. Жінки за 40, переважно чомусь блондинки, пишуть мені їдкі коментарі типу" знову заміж "або якесь марення про моїх дітей. Але я дівчинка доросла і розумію, що вони пишуть про себе . Я відображення їх комплексів. Я відображення їх не віру в себе. Любов не знає кордонів. Життя може розвернутися і повністю зміниться в 50, 60 або навіть 80. " - написала артистка.

Також, Седакова додала, що якби вона послухала свою маму в 22, то її життя тоді б і закінчилася тоді. А зараз вона вдячна своєму "самому мудрому і сильному чоловікові за те, що не здався".

"Шукайте любов, прагнете до добра і довіряйтеся свого серця і інстинктам. І ніколи! Ніколи не думаєте, що це кінець. Це всього лише новий початок", - додала зірка.

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