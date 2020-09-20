"Це новий початок": Анна Седокова прокоментувала своє таємне весілля

37-річна українська співачка Анна Седокова, яка офіційно оформила стосунки з молодим бойфрендом, 28-річним латвійським баскетболістом Янісом Тімма.

На своїй сторінці в Instagram Анна поділилася першими фото з таємного весілля і написала "важливий пост для тих, кому це важливо і потрібно".

Пара провела скромну церемонію, на якій були тільки діти артистки від попередніх стосунків - дочка Аліна і син Гектор. Для урочистої події артистка вибрала білосніжне плаття з мереживом.

Виконавиця також відповіла на критику свого третього шлюбу. Анна згадала всі свої невдалі шлюби, і порадила жінкам не ставити хрест на собі, адже в будь-якому віці можна стати щасливою і знайти кохання.

"Після весілля у мене з'явився новий вид коментаторів Хейтер. Жінки за 40, переважно чомусь блондинки, пишуть мені їдкі коментарі типу" знову заміж "або якесь марення про моїх дітей. Але я дівчинка доросла і розумію, що вони пишуть про себе . Я відображення їх комплексів. Я відображення їх не віру в себе. Любов не знає кордонів. Життя може розвернутися і повністю зміниться в 50, 60 або навіть 80. " - написала артистка.

Також, Седакова додала, що якби вона послухала свою маму в 22, то її життя тоді б і закінчилася тоді. А зараз вона вдячна своєму "самому мудрому і сильному чоловікові за те, що не здався".

"Шукайте любов, прагнете до добра і довіряйтеся свого серця і інстинктам. І ніколи! Ніколи не думаєте, що це кінець. Це всього лише новий початок", - додала зірка.