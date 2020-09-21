Винник вилетить наступним: в мережі розгорілися суперечки навколо останнього ефіру "Танців з зірками"

Вчора, 20 вересня, прогримів четвертий випуск самого танцювального шоу країни - "Танці з зірками".

У новому випуску "Танці з зірками" учасники ділилися відвертими історії про "рік, який змінив їхні життя".

Кожен з них пережив багато проблем. деякі втратили життя, але тепер, пройшовши всі випробування долі, вони на всю країну змогли поділитися найпотаємнішим.

На жаль, в четвертому випуску завоювати суддів і глядачів не вдалося Alyona Alyona і її партнеру Юрію Гурічу. Саме ця пара третьої покинула проект.

Alyona Alyona і Юрій намагалися підкорити паркет запальним джайвом, який на пару хвилин повернув репершу в роки її популярності. А саме в виховне крісло, адже до кар'єри артистки дівчина працювала вихователем в дитячому саду.

На жаль, джайв не припав до смаку ні суддям, які поставили парі найнижчий бал, ні глядачам, голосів яких виявилося мало для того, щоб залишити реперша в проекті.

Виступ Alyona Alyona і Юрія Гуріч:

У коментарях ж думки шанувальників шоу розділилися: одні підтримують репершу і хвалять її, інші ж навпаки - вважають, що вона ще довго затрималася.

"Aлёна, Олена, на вихід на вихід !!! Ураааа !!! Нарешті то !!!!", "Олена, танцю не було. Або танцюй, або додому", "Олена ти фу і фу" - пишуть під відео з танцем.

Але є і багато хороших і приємних коментарів.

"Алена, ви молодець, так тримати", "Аленочка, удачки, ми з Вами," Круто, молодець "," Молодець, мені сподобалося, вона намагається і є прогрес. Браво, так далі і буде супер "," Дуже шкода, що Олена покинула проект. Вона була прикладом і мотивацією для всіх жінок, які перебувають «поза стандартів» "- пише" позитивна частина шанувальників ".

Також, можна відзначити і "особливий вид коментарів", в яких фанати визначили нового аутсайдера шоу. Ним став - Олег Винник. Багато хто вважає, що якщо він буде так танцювати, то піде наступним.

"Ось хто повинен піти, так це головний вовк української естради", "Я думаю що Олеженьці Виннику вже пора йти з паркету одне і те саме танцює занадто багато його стало" - пишуть затяті шанувальники шоу.

Відзначимо, що в четвертому випуску Олег Винник виступав дистанційно - зі сцени свого концерту в Житомирі.