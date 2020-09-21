Думала про самогубство кожен день: Леді Гага розповіла про душевну травму через славу

Співачка зізналася, що раніше дуже сумувала за своїм колишнім образом - Стефані Джерманотта, і вважала своїм головним ворогом - "Леді Гагу".
"Мій найбільший ворог - це вона", - говорить виконавиця.
"Ви не можете піти спокійно в продуктовий магазин. Якщо Ви йдете на вечерю з сім'єю, хтось обов'язково підійде до Вашого столу, і Ви вже не можете спокійно пообідати зі своїми рідними".
Новий альбом артистки "Chromatica" дозволяє поглянути на ті непрості часи в житті співачки, включаючи всі психічні захворювання і відновлення після травм.
"У цьому альбомі немає жодної неправдивої пісні, жодної", - повідомила Стефані.
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Також, Гага розповіла про той нелегкий час, коли вона досягла тієї межі, коли "повністю відмовилася від себе".
Знаменитість ненавиділа бути зіркою, і постійно відчувала себе виснаженою і виснаженою. І як виявилося, за маскою популярності ховалися біль, страх, депресія і навіть думки про самогубство.
"Я дійсно не розуміла, чому я повинна жити", - поділилася вона.
Рятували її тільки "моменти поруч зі своєю сім'єю". Співачка пояснила, що найбільшим тригером були публічні претензії з боку фанатів. Коли до неї підходять фотографуватися десь на вулиці, у неї починалася паніка і біль у всьому тілі. Виконавиця починала відчувати себе "об'єктом, а не людиною".
Однак, вона розуміла і знала, що їй потрібно продовжувати створювати музику.
"Я повинна це робити", - пояснила вона, вказуючи на своє піаніно.
"Виявляється, навіть якщо я не хочу залишатися в живих, я все одно вмію писати пісні". У підсумку, артистка все ж знайшла спосіб "знову полюбити себе". І тільки після випуску альбому "Chromatica" вона нарешті змогла сказати "Я більше не ненавиджу Леді Гагу" і змогла.