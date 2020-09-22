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Вівторок, 22.09.2020
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Сильвестр Сталлоне втратив матір

Сильвестр Сталлоне втратив матір
Оновлено 15:02 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Пішла з життя Мати американського актора Сильвестра Сталлоне, Жаклін Сталлоне. Їй було 98 років.

Точні обставини її смерті досі не зрозумілі.

Жаклін Сталлоне народилася в 1921 році у Вашингтоні. Її предки по батьківській лінії емігрували в США з Одеси в 1888 році.

Жаклін Сталлоне була відомим астрологом, танцівницею, а також промоутером жіночого рестлінга. Ще в 80-тих місіс Сталлоне запустила оригінальну рестлінг-програму "GLOW", яку пізніше зобразили в однойменному популярному шоу Netflix.

В молодості Сталлоне виступала в цирку на трапеції, співала в нічному клубі, вдень підробляла перукарем. Своє покликання - астрологію - жінка виявила тільки в 1990-х роках. Потім у неї з'явилася своя гаряча лінія для екстрасенсів.

 
 
 
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Публикация от Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone)

 

Сталлоне стала першою жінкою на американському телебаченні, яка вчила глядачів правильно займатися з вагою і розтягувати м'язи. Пізніше вона відкрила тренажерний зал Barbella тільки для представниць прекрасної статі.

Навіть в настільки "дорослому" віці, Жаклін вела досить активний спосіб життя - вона активно тренувалася, що показують численні відео з її сторінки в Інстраграм.

 
 
 
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Публикация от Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone)

 

За фотографіями Жаклін Сталлоне видно, що вона тяжіла до косметичних процедур. Жінка до пластики і після неї - це різні люди.

Жаклін - мама трьох дітей: Сильвестра Сталлоне, музиканта і співака Френка Сталлоне, а також актриси Тоні Д'Альто, яка померла в 2012 році після довгої боротьби з раком легенів.

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Телеграф
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