Відомий російський актор загинув у страшній аварії (фото)

Російський актор театру і кіно Дмитро Жулін загинув в результаті автомобільній аварії у Володимирській області.

Аварія сталася вранці 21 вересня на 61-му км траси «Володимир - Гусь-Хрустальний - Тума». Як повідомляє поліція, актор, перебуваючи за кермом свого автомобіля, порушив правила дорожнього руху і не надав перевагу маршрутному автобусу. Подробиці ДТП ще з'ясовуються.

В результаті зіткнення Дмитро загинув на місці. Акторові було 43 роки.

Також відомо, що з Жуліним в авто був пасажир, якого госпіталізували. Пасажири автобуса не постраждали. Поки більше подробиць немає.

Кадри з місця ДТП засвітилися в соціальних мережах. На знімках чітко видно, що актор виїжджав з другорядної дороги і не поступився дорогою автобусу.

Дмитро Жулин народився 27 червня 1977 року в Москві і закінчив курс Ольги та Юрія Соломіна Вищого театрального училища імені Щепкіна. Найбільшу популярність йому принесла роль Олексія Казаріна в серіалі «Олександрівський сад».