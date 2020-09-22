"Холостячка" з Ксенією Мішиною: оголошена дата виходу шоу

Прем'єра довгоочікуваного реаліті відбудеться в п'ятницю, 23 жовтня, о 19:00 годині на телеканалі СТБ.
"Холостячка" - це українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії WarnerBros. Творці української версії запевняють, що прем'єра підкорить серця кожного глядача.
Головна героїня - актриса Ксенія Мішина. У реаліті актриса проживе невеликий період свого життя без сценарію, ролей, кадрів і дублів. У проекті вона сподівається знайти свою любов.
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23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ стартує романтичне реаліті — «Холостячка» з Ксенією Мішиною (@misha.k.ua)! Ще з весни глядачі цікавилися питанням, коли ж відбудеться прем’єра, і ось, відхиливши завісу, оголошуємо старт найочікуванішого проєкту осені! З 23 жовтня вмикайте телеканал СТБ і щоп’ятниці о 19:00 насолоджуйтеся неймовірною романтичною подорожжю з проєктом «Холостячка»! Цієї осені обирай любов на СТБ Чекаєш на прем'єру? @holostyakstb #СТБ #МожливоВсе #Холостячка #bachelorette
Ведучим проекту став незамінний Григорій Решетняк. Саме він буде допомагати Ксенії розцінювати ті чи інші вчинки героїв.
Якщо у варіанті чоловічого "Холостяка" всі "обов'язки" по організації побачень і зустрічей покладалися на Холостяка, то в "холостячки" - навпаки. Вся організація покладається на учасників. Саме вони будуть запрошувати Ксенію на побачення. Всього буде 15 учасників, які спробують завоювати серце головної героїні.
Також відмінністю "Холостячки" і "Холостяка" буде і в церемонії троянд. Якщо холостяк дарував дівчатам червоні троянди, то холостячка вручатиме чоловікам бутоньєрки.