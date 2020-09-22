"Холостячка" з Ксенією Мішиною: оголошена дата виходу шоу

Багато фанатів шоу "Холостяк" ще з весни очікують вихід нового запуску проекту "Холостячка", і ось завіса привідкрита - названа дата виходу романтичного шоу.

Прем'єра довгоочікуваного реаліті відбудеться в п'ятницю, 23 жовтня, о 19:00 годині на телеканалі СТБ.

"Холостячка" - це українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії WarnerBros. Творці української версії запевняють, що прем'єра підкорить серця кожного глядача.

Головна героїня - актриса Ксенія Мішина. У реаліті актриса проживе невеликий період свого життя без сценарію, ролей, кадрів і дублів. У проекті вона сподівається знайти свою любов.

Ведучим проекту став незамінний Григорій Решетняк. Саме він буде допомагати Ксенії розцінювати ті чи інші вчинки героїв.

Якщо у варіанті чоловічого "Холостяка" всі "обов'язки" по організації побачень і зустрічей покладалися на Холостяка, то в "холостячки" - навпаки. Вся організація покладається на учасників. Саме вони будуть запрошувати Ксенію на побачення. Всього буде 15 учасників, які спробують завоювати серце головної героїні.

Також відмінністю "Холостячки" і "Холостяка" буде і в церемонії троянд. Якщо холостяк дарував дівчатам червоні троянди, то холостячка вручатиме чоловікам бутоньєрки.