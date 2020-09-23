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Alyona Alyona порівняла "Танці з зірками" з дитячим табором

Alyona Alyona порівняла "Танці з зірками" з дитячим табором
12:55 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Українська реперка прокоментувала свій виліт з шоу "Танці з зірками".

У неділю, 20 вересня, прогримів четвертий випуск самого танцювального шоу країни. На жаль, парою яка покинула проект в цей раз стала реперша Alyona Alyona і Юрій Гурич. На своїй сторінці в Інстаграм дівчина написала великий пост про проект, в якому розповіла що їй дало шоу і за кого вона тепер вболіває. А також показала фото і відео з репетицій.

Alyona Alyona порівняла "Танці з зірками" з дитячим табором тому, що він дуже передає ту "табірну" атмосферу. Ти буквально живеш за розкладом, потім спільні репетиції, а в дні ефірів навіть харчування за розкладом.

"За все своє життя я ніколи НЕ бувала у дитячих таборах. Але и через багато років я змогла відчуті ту атмосферу. Це відбулося танці з зірками" - написала реперша.

 
 
 
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І СУМНО І РАДІСНО За все своє життя я ніколи не бувала у дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це відбулося на @tanci1plus1 . Зустрічатися разом на репетиціях та після, жити за розкладом, а в дні ефірів навіть і харчуватися за розкладом Я вдячна цьому проекту, що мала змогу випробувати себе та своє тіло, розкрити себе з різних сторін, про деякі з них я навіть не здогадувалась Я познайомилася зі світом танців, з різними артистами та танцюристами і звісно, знайшла друзів в обличчі @gurych_yurii та @ona__nana Окрім того, що вони мега талановиті танцівники, вони ще й неймовірні люди. Ми — весела трійця, що змогла пройти усі випробування з позитивом З кожним ефіром я ставала все сильнішою і фізично і морально і я відчувала у собі потенціал рухатись далі, тому шкода було покинути проект так рано. Але це досвід і це вже перемога, що я пішла на цей проект. Я змогла довести, що наше тіло має невичерпний потенціал! Якщо хтось зможе взяти з мене приклад, я буду неймовірно щасливою Я вболіваю за кожного учасника і вже у цю неділю буду хвилюватися за кожну пару, але все ж трішкі більше за моїх фаворитив @the_hardkiss і @aram_dad Я дякую кожному, хто голосував за мене та підтримував біля екрнів. Я щиро вдячна всьому колективу @tanci1plus1 за уроки, натхнення і за вашу ВЕЛИКУ працю!

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Також, Олена подякувала проект за можливість випробувати себе, своє тіло, за те що допоміг розкрити її з різних сторін, навіть про тих, про яких вона до цього і не підозрювала. Дівчина дуже рада, що змогла зануритися в світ танців і знайти друзів в особах Юрія Гуріча і Анни Кареліного.

"Окрім того, що мега талановіті танцівніки, ще й неймовірні люди. Ми - весела трійця, что змогла пройти усі випробування з позитивом" - описала друзів Олена.

Артистка зізналася, що з кожним ефіром вона ставала сильнішою і фізично, і морально, вона відчувала свій потенціал і була готова йти далі, тому дуже засмутилася, що покинула проект так рано. Але вона рада, що змогла довести, що наше тіло має невичерпний потенціал.

В кінці зірка написала, що вболіває за всіх учасників шоу, однак її фаворитів все ж має. Найбільше перемоги Олена бажає співачці Юлії Саніній і акторові Араму Арзуманяну.

Виконавиця подякувала всім, хто підтримував її на шоу "Танці з зірками" і відправляв за неї смс. Віддані шанувальники відразу ж відповіли їй в коментарях, написавши слова підтримки і захоплення:

"Альона, ви надихаєте любити себе, і надихаєте бути собою. Наше тв просто не дотягує до вас)", " Алена-ти неймовірна розумниця, пишаємося і любимо "," О, майн гот, ти крутишка ".

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Танці з зірками, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
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