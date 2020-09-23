Українська реперка прокоментувала свій виліт з шоу "Танці з зірками".

У неділю, 20 вересня, прогримів четвертий випуск самого танцювального шоу країни. На жаль, парою яка покинула проект в цей раз стала реперша Alyona Alyona і Юрій Гурич. На своїй сторінці в Інстаграм дівчина написала великий пост про проект, в якому розповіла що їй дало шоу і за кого вона тепер вболіває. А також показала фото і відео з репетицій.

Alyona Alyona порівняла "Танці з зірками" з дитячим табором тому, що він дуже передає ту "табірну" атмосферу. Ти буквально живеш за розкладом, потім спільні репетиції, а в дні ефірів навіть харчування за розкладом.

"За все своє життя я ніколи НЕ бувала у дитячих таборах. Але и через багато років я змогла відчуті ту атмосферу. Це відбулося танці з зірками" - написала реперша.

Також, Олена подякувала проект за можливість випробувати себе, своє тіло, за те що допоміг розкрити її з різних сторін, навіть про тих, про яких вона до цього і не підозрювала. Дівчина дуже рада, що змогла зануритися в світ танців і знайти друзів в особах Юрія Гуріча і Анни Кареліного.

"Окрім того, що мега талановіті танцівніки, ще й неймовірні люди. Ми - весела трійця, что змогла пройти усі випробування з позитивом" - описала друзів Олена.

Артистка зізналася, що з кожним ефіром вона ставала сильнішою і фізично, і морально, вона відчувала свій потенціал і була готова йти далі, тому дуже засмутилася, що покинула проект так рано. Але вона рада, що змогла довести, що наше тіло має невичерпний потенціал.

В кінці зірка написала, що вболіває за всіх учасників шоу, однак її фаворитів все ж має. Найбільше перемоги Олена бажає співачці Юлії Саніній і акторові Араму Арзуманяну.

Виконавиця подякувала всім, хто підтримував її на шоу "Танці з зірками" і відправляв за неї смс. Віддані шанувальники відразу ж відповіли їй в коментарях, написавши слова підтримки і захоплення:

"Альона, ви надихаєте любити себе, і надихаєте бути собою. Наше тв просто не дотягує до вас)", " Алена-ти неймовірна розумниця, пишаємося і любимо "," О, майн гот, ти крутишка ".