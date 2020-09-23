Настя Каменських зарядила підписників ефектним фото в стилі ню

Українська співачка продовжує дражнити своїх шанувальників відвертими знімками.

Настя Каменських опублікувала в своєму Instagram фото, на яких оголила сідниці і груди, яку прикрила руками. Фото було зроблено на терасі на тлі природи і котеджів. Ймовірно, що знімок зробив чоловік Насті - продюсер і репер Потап.

У пості під відвертими знімками зірка поміркувати про людську енергетику. Настя вірить, що все в світі - це енергія, і у кожної людини є своя частота енергетичної хвилі.

Каменських вважає, що щоб жити так, як мріється, потрібно всього навсього налаштуватися на таку енергетичну частоту. Спочатку мрії повинні збутися на енергетичному рівні, а вже потім вони збудуться і в сьогоденні.

"Починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде!" - підсумувала свої думки Настя.

Шанувальники співачки розділилися на два табори - одні захоплюються постаттю співачки, інші ж вважають, що дівчина перебільшує з кількістю відвертих знімків в мережі.

"Сусідам навпроти цього балкона шалено пощастило з видом, бюсь щось не прикрито", "Спасибі, що в стрінгах", "Тебе люблю, але це перебір", "Та чого вже? Труси треба було теж зняти !!!! Гірше вже не буде !!! "," Явно не вистачає уваги !!! "," Скільки можна вже виставляти свою голу дупу, всі вже її бачили! "," Пора дітей народжувати а не попу виставляти ", - пишуть незадоволені.