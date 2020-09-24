Джіджі Хадід і Зейн Малік вперше стали батьками: зворушливі фото

У 25-річної американської моделі Джіджі Хадід з'явився первісток. Цією новиною знаменитість поділилася на своїй офіційній сторінці в соцмережі Інстаграм, опублікувавши зворушливе чорно-біле фото дитини.
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Our girl joined us earth-side this weekend and she’s already changed our world. So in love
Також схожий знімок виклав і сам новоспечений батько, популярний 27-річний співак Зейн Малік.
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Our baby girl is here, healthy and beautiful to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love I feel for this tiny human is beyond my understanding. Grateful to know her, proud to call her mine, and thankful for the life we will have together
На своїй особистій сторінці в Інстаграм Малік написав, що їх малятко вже з ними. Вона красива і здорова.
"Намагатися висловити словами те, що я відчуваю зараз, було б нездійсненним завданням", - зізнався співак своїм підписникам.
Нагадаємо, про вагітність американської супермоделі Джіджі Хадід стало відомо в квітні цього року.
Як повідомлялося раніше, нещодавно Джіджі Хадід порадувала своїх фанів знімками з вагітним животом.