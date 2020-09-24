Джіджі Хадід і Зейн Малік вперше стали батьками: зворушливі фото

Супермодель Джіджі Хадід і екс-учасник британської поп-групи One Direction, співак Зейн Малік стали батьками первістка.

У 25-річної американської моделі Джіджі Хадід з'явився первісток. Цією новиною знаменитість поділилася на своїй офіційній сторінці в соцмережі Інстаграм, опублікувавши зворушливе чорно-біле фото дитини.

Також схожий знімок виклав і сам новоспечений батько, популярний 27-річний співак Зейн Малік.

На своїй особистій сторінці в Інстаграм Малік написав, що їх малятко вже з ними. Вона красива і здорова.

"Намагатися висловити словами те, що я відчуваю зараз, було б нездійсненним завданням", - зізнався співак своїм підписникам.

Нагадаємо, про вагітність американської супермоделі Джіджі Хадід стало відомо в квітні цього року.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Джіджі Хадід порадувала своїх фанів знімками з вагітним животом.