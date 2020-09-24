У Києві вибрали нову "Місіс Україна": хто отримав корону переможниці

У Києві прогримів конкурс краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International-2020 ("Місіс Україна"), в ході якого обрали представницю від України на міжнародному конкурсі в Америці вже в липні наступного року.

У 2020 році корона переможниці дісталася Вікторії Файнблат. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Фейсбуці.

"Королевою міжнародного конкурсу краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2020 стала - Файнблат Вікторія. Ми віримо, що Вікторія на гідному рівні представить Україну в Америці вже в липні наступного року", - відзначили організатори конкурсу.

Королевою МІЖНАРОДНОГО конкурсу краси для успішніх жінок Mrs. Ukraine International 2020 стала - Файнблат Вікторія ...

Опубліковано Mrs. Ukraine International Четвер, 24 вересня 2020 р

Вікторія Файнблат- успішний архітектор і дизайнер, має власне дизайн-бюро. Володарка багатьох престижних премій в сфері дизайну: "Інтер'єр року", ART SPACE, KIFF PROPERTY AWARDS і інші.

Дівчина має дві вищі освіти: лікаря нарколога-психіатра і архітеркора-дизайнера.

Кращою своєю мотивацією Вікторія вважає свою родину. Нова власниця титулу "Місіс Україна 2020" мама двох діток - семирічного синочка і чотирирічної дочки. Вона впевнена, що коли вдома чекають дорогі діти і чоловік, то будь-які дедлайни можна подолати.

"Що й казати! Я Місіс Україна 2020 !!!" - написала на своїй сторінці в Фейсбук Вікторія.

Слів немає! Я Місіс Україна 2020 !!! Дякую Вам всім за підтримку цей день я запам'ятаю на все життя

Опубліковано Вікторією Файнблат середа, 23 вересня 2020 р

Однією з цілей участі в конкурсі у дівчини було довести, що сучасна жінка може встигнути все і навіть більше. Своїм прикладом Вікторія прагне це довести.

"Мені б хотілося довести всім, що нам під силу все що завгодно" - каже Вікторія.

У липні 2021 року відбудеться міжнародний конкурс Mrs. International, на якому Вікторія Файнблат на весь світ представить Україну.