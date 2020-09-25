Про них мріють мільйони: топ-7 найзавидніших холостяків України

Про них мріють мільйони жінок по всій Україні. Вони популярні, успішні, красиві, і холості. Вашій увазі сімка найбільш завидних женихів нашої країни.

Дмитро Дубілет

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Dubilet (@dubilet) 24 Май 2020 в 7:21 PDT

Вік: 35 років

Знак зодіаку Діва

Особистий статус: розлучений. У минулому був одружений на Катерині Кузьменко.

Дмитро Дубілет - економіст, міністр Кабінету міністрів України з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. До цього український бізнесмен працював під проводом свого батька в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Народився 27 травня 1985 року в Дніпрі. У 2006 році отримав ступінь бакалавра на факультеті міжнародних відносин в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У 2011 році закінчив Лондонську бізнес-школу. Володіє декількома мовами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Dubilet (@dubilet) 19 Апр 2020 в 11:16 PDT

Дмитро Дубілет негласно змагається за статус «самого цифрового» в Кабміні. Дмитро Дубілет висловлює впевненість в тому, що може стати частиною прориву, якого всі зачекалися.

В особистих стосунках, як каже сам Дубілет, він завжди «хороший поліцейський».

Жан Беленюк

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 18 Сен 2020 в 9:17 PDT

Вік: 29 років

Водолій

Особистий статус: неодружений

Жан Венсановіч Беленюк - депутат від «Слуги народу», чемпіон світу і Європи з боротьби, заслужений майстер спорту України та інструктор в ЗСУ.

Беленюк народився 24 січня 1991 року в Києві. Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, де отримав ступінь магістра психології спорту. Також закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Управління бізнесом».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 21 Май 2020 в 12:22 PDT

У 2011 став чемпіоном Європи серед юніорів та взяв бронзу на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед юніорів. У 2014 році Беленюк стає чемпіоном Європи і бере бронзу на чемпіонаті світу. У 2016 році Жан Венсановіч знову стає чемпіоном Європи. Крім битв на рингу, Беленюк активно бере участь в житті української армії, готуючи бійців до рукопашного бою.

За визнанням Беленюк, його «більше привертає зміст людини, ніж зовнішній вигляд». «Я прагматична людина і ніколи нікого не любив. Взагалі я сумніваюся в наявності цього почуття, принаймні у мене. Напевно, я просто не зустрів ще ту, від якої моє серце билося б швидше », - сказав він в одному з інтерв'ю.

Богдан Юсипчук

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юсипчук Богдан (@iusypchuk_bogdan) 23 Сен 2020 в 10:57 PDT

Вік: 32 роки

Знак зодіака рак

Особистий статус: неодружений

Богдан - український актор, а також ведучий програми ЖВЛ на 1 + 1. Багато про нього дізналися вже після його перемоги в конкурсі краси Mister Sea World в 2018 році.

Богдан Юсипчук народився 5 липня 1988 року в Києві. З 2008 до 2013 року Юсипчук навчався в Національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві, вибравши спеціальність актора театру і кіно.

Ще під час навчання актор з'являється в телевізійних серіалах і фільмах, серед яких "Практична магія", "Повернення Мухтара". Уже в 2011 році виконує одну з ключових ролей у фільмі жахів "Синевир 3D", яка стала для нього першою великою. Після ж його запрошують ще в одну подібну стрічку під назвою "Тіні незабутих предків", яка виходить в широкий прокат на території України в листопаді 2013 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юсипчук Богдан (@iusypchuk_bogdan) 6 Апр 2020 в 10:48 PDT

Богдан ще не був одружений. Він зізнався, що ще занадто молодий для шлюбу. Після 35 років, заробивши достатньо для того, щоб впевнено стояти на ногах, він задумається про створення сім'ї.

Іраклі Макацарія

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa) 27 Июл 2020 в 11:01 PDT

Вік: 35 років

Знак зодіаку: Овен

Особистий статус: неодружений

Іраклі Макацарія - головний герой реаліті "Холостяк-6", учасник шок "танці з зірками" а також тренер проекту «Зважені та щасливі».

Народився 24 березня 1985 року в Батумі, останні 15 років проживає в Тбілісі. Вищу освіту здобував у Тбілісі в Кавказької школі бізнесу за спеціальністю маркетинг.

Після участі в реаліті «Холостяк», він продовжив будувати кар'єру на українському ТБ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa) 27 Июн 2020 в 12:38 PDT

Якщо подивитися фото Іраклі в Instagram - спорт, гори, машини, сексуальний томний погляд ... Ідеальний холостяк! Ні натяку на якісь особисті відносини.

"Я не шукаю ідеальну дівчину або ідеальні почуття - такого в нашому житті не буває. Я просто шукаю людину, яка стане моїм, і поруч з яким мені буде спокійно і комфортно" - говори Іраклі.

Олег Кензов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Кензов (@okenzov_official) 8 Авг 2020 в 9:14 PDT

Вік: 32 роки

Знак зодіаку: Лев

Особистий статус: розлучений

Олег Кензов - популярний український виконавець, учасник другого сезону української версії британського проекту «X-Factor».

Олег народився 19 Августа 1988 року в Україні в місті Полтава.С подачі батьків після випуску зі школи Кензов вступив до Полтавського педагогічного університету, де освоював професію психолога.

Поворотним моментом в біографії зірки стала участь в українській версії проекту «Х фактор». Під час відбору для 2 сезону програми хлопець вразив суддів виконанням композиції «Я люблю тебе до сліз». Стати переможцем артисту не вдалося, він зайняв лише 2-е місце. На цьому творчий шлях співака не закінчився, адже після виходу в фінал шоу перед ним відкрилися двері багатьох музичних студій.

Олег Кензов душа компанії, в будь-якій ситуації він готовий допомогти, і завжди допомагає близьким людям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Кензов (@okenzov_official) 13 Авг 2019 в 3:14 PDT

Особисте життя виконавця завжди була об'єктом підвищеної уваги прихильниць. Олег - розлучений і має дочку Евеліну.

Сергій Мельник

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Мельник (@sergeimelnik) 19 Сен 2020 в 9:49 PDT

Вік: 32 роки

Знак зодіаку Діва

Особистий статус: неодружений

Сергій Мельник - український футбольний захисник і телевізійна персона. В період 2014-2015 рр. знімався в п'ятому сезоні реаліті-шоу «Холостяк» на українському телеканалі СТБ.

Народився 4 вересня 1988 року в Одесі. Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту, факультет управління процесами перевезень. Є вихованцем футбольної школи «Спартак».

Широку популярність здобув у 2015 році після того, як став головним героєм в п'ятому сезоні популярного реаліті-шоу «Холостяк» на українському телеканалі СТБ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Мельник (@sergeimelnik) 22 Сен 2020 в 12:15 PDT

Зараз Сергій Мельник в парі з Аделіною Делі став учасником 7-го сезону шоу «Танці з зірками».

Віталій Козловський

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) 7 Июл 2020 в 2:37 PDT

Вік: 35 років

Знак зодіаку: риби

Особистий статус: неодружений

Віталій Козловський - солодкуватий вокаліст, суперкрасавчік, за професією і родом діяльності сміливо називається ще і танцюристом, і журналістом, і Заслуженим артистом України.

Віталій Козловський народився 6 березні 1985 року у Львові. Віталій вступив до університету в 2002-му році. Чомусь це були не хореографія або вокал, а факультет журналістики у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) 9 Апр 2020 в 5:12 PDT

Незабаром після надходження, вже в жовтні 2002-го року він став переможцем «Караоке на майдані», яке проводив Кондратюк у Львові, з піснею «Вона» культового львівського колективу «Плач Єремії». Далі - перемога в цьому ж конкурсі, але вже в Києві, ну а далі - «Шанс». Зараз Віталій популярний співак, який заворожує своїми треками.

Віталій володіє шикарними зовнішніми даними - ніхто не сперечатиметься, що риси обличчя у нього і статура прямо-таки ідеальні.