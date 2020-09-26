Чи одружиться Бред Пітт? Роман 56-річного актора обростає новими деталями

З'явилися нові деталі роману голлівудського актора Бреда Пітта і німецької моделі Ніколь Потуральскі.

56-річний Пітт і 27-річна Потуральскі не поспішають переходити на більш серйозний рівень відносин. Про це повідомляє видання Us Weekly.

Відзначається, що американський актор навряд чи піде під вінець втретє після розлучення з Дженніфер Еністон і Анджеліною Джолі.

"Сумнівно, щоб Бред коли-небудь знову одружився", - повідомило виданню джерело.

З тих пір як актор завів відносини з німецькою моделлю Ніколь Потуральскі, він "реалістично ставиться до відносин", оскільки 27-річна модель проживає в Німеччині, і у нього "дуже складна сімейна ситуація, в якій він намагається розібратися".

Нагадаємо, 56-річний Пітт був одружений на 51-річній Еністон з 2000 по 2005 рік. У серпні 2014 роки актор вдруге одружився на 45-річної Джолі, яка подала на розлучення в вересні 2016 року.

Як повідомлялося раніше, Ніколь Потуральскі прокоментувала свої стосунки з екс-дружиною Пітта - Анджеліною Джолі.