"Мої співчуття. Чугуїв": українські зірки відреагували на катастрофу літака на Харківщині

У п'ятницю, 25 вересня, під Чугуєвом, що на Харківщині, зазнав аварії літак Ан-26 ЗСУ. В результаті авіакатастрофи загинуло 26 осіб. Українські селебріті висловили співчуття рідним загиблих на своїх сторінках в Інстаграм.

26 вересня в Україні оголошено днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою літака, що впав під Чугуєвом. Трагедія сколихнула всю країну, тому вітчизняні знаменитості відреагували на трагедію в соціальних мережах.

Дмитро Монатік

Юрій Горбунов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Жахлива трагедія!Співчуття всім родичам! #чугуїв #авіакатастрофа Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 26 Сен 2020 в 2:26 PDT

Сергій Бабкін

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ужасная трагедия. Мои дорогие..ХарьковЦарствие Небесное... Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 26 Сен 2020 в 1:26 PDT

Сніжана Бабкіна

Alyona Alyona

Леся Нікітюк

Потап

Посмотреть эту публикацию в Instagram .... соболезнования #чугуїв Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 26 Сен 2020 в 12:31 PDT

Ілона Гвоздьова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Передаю соболезнования семьям погибших. Вечная память... Публикация от Илона Гвоздева Dancer (@ilonagvozdeva) 26 Сен 2020 в 3:01 PDT

Святослав Вакарчук

Сергій Притула

Настя Каменських

Варто підкреслити, що до того, як Каменських висловила в сторіз Інстаграма свої співчуття, співачка опублікувала пікантний знімок в білосніжному купальнику. Фотографія встигла набрати більше 6 тисяч лайків, але пізніше пост був видалений.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Чугуєві, що на Харківщині впав літак і відразу ж загорівся.

За попередньою інформацією: на борту було 28 осіб - 7 членів екіпажу і 21 курсант Харківського університету Повітряних сил України. Загинули 26 осіб.

Телеграф збирає всі деталі трагічного інциденту онлайн.