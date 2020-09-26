"Мої співчуття. Чугуїв": українські зірки відреагували на катастрофу літака на Харківщині

26 вересня в Україні оголошено днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою літака, що впав під Чугуєвом. Трагедія сколихнула всю країну, тому вітчизняні знаменитості відреагували на трагедію в соціальних мережах.
Дмитро Монатік
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Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Ужасная трагедия. Вечная память... #Чугуїв
Юрій Горбунов
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Жахлива трагедія!Співчуття всім родичам! #чугуїв #авіакатастрофа
Сергій Бабкін
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Сніжана Бабкіна
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Соболезнования... просто нет слов... Харьков...наши Харьковские ребята Какая трагедия...Царствие небесное..
Alyona Alyona
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З криком у грудях всесвіт затих, коли ховають молодих... Боляче, сумно. Мої співчуття рідним та близьким ан26 чугуїв
Леся Нікітюк
Потап
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Ілона Гвоздьова
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Святослав Вакарчук
Сергій Притула
Настя Каменських
Варто підкреслити, що до того, як Каменських висловила в сторіз Інстаграма свої співчуття, співачка опублікувала пікантний знімок в білосніжному купальнику. Фотографія встигла набрати більше 6 тисяч лайків, але пізніше пост був видалений.
Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Чугуєві, що на Харківщині впав літак і відразу ж загорівся.
За попередньою інформацією: на борту було 28 осіб - 7 членів екіпажу і 21 курсант Харківського університету Повітряних сил України. Загинули 26 осіб.
Телеграф збирає всі деталі трагічного інциденту онлайн.