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"Мої співчуття. Чугуїв": українські зірки відреагували на катастрофу літака на Харківщині

"Мої співчуття. Чугуїв": українські зірки відреагували на катастрофу літака на Харківщині
15:45 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
У п'ятницю, 25 вересня, під Чугуєвом, що на Харківщині, зазнав аварії літак Ан-26 ЗСУ. В результаті авіакатастрофи загинуло 26 осіб. Українські селебріті висловили співчуття рідним загиблих на своїх сторінках в Інстаграм.

26 вересня в Україні оголошено днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою літака, що впав під Чугуєвом. Трагедія сколихнула всю країну, тому вітчизняні знаменитості відреагували на трагедію в соціальних мережах.

Дмитро Монатік

 
 
 
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Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Ужасная трагедия. Вечная память... #Чугуїв

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Юрій Горбунов

 
 
 
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Жахлива трагедія!Співчуття всім родичам! #чугуїв #авіакатастрофа

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Сергій Бабкін

 
 
 
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Ужасная трагедия. Мои дорогие..ХарьковЦарствие Небесное...

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Сніжана Бабкіна

Alyona Alyona

 
 
 
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З криком у грудях всесвіт затих, коли ховають молодих... Боляче, сумно. Мої співчуття рідним та близьким ан26 чугуїв

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Леся Нікітюк

Потап

 
 
 
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.... соболезнования #чугуїв

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ілона Гвоздьова

 
 
 
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Передаю соболезнования семьям погибших. Вечная память...

Публикация от Илона Гвоздева Dancer (@ilonagvozdeva)

Святослав Вакарчук

Сергій Притула

Настя Каменських

Варто підкреслити, що до того, як Каменських висловила в сторіз Інстаграма свої співчуття, співачка опублікувала пікантний знімок в білосніжному купальнику. Фотографія встигла набрати більше 6 тисяч лайків, але пізніше пост був видалений.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Чугуєві, що на Харківщині впав літак і відразу ж загорівся.

За попередньою інформацією: на борту було 28 осіб - 7 членів екіпажу і 21 курсант Харківського університету Повітряних сил України. Загинули 26 осіб.

Телеграф збирає всі деталі трагічного інциденту онлайн.

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Все по темі:

Трагедия, Ан-26, Селебрити, Скорбота, Чугуїв.

Автор:

Телеграф
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