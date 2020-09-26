Зірка "Американської історії жахів" вперше стала мамою: зворушливі фото

Дочка американської зірки Керрі Фішер Біллі Лурд поділилася зі своїми підисниками на особистій сторінці в Інстаграм радісною новиною - 28-річна зірка народила сина.
Новий пост актриса супроводила милим знімком, на яких зображені маленькі ніжки хлопчика. Відомо, що Лурд і її наречений Остін Райделл назвали сина Кінгстоном Фішером Лурд Райделл.
Новина про народження сина стала повною несподіванкою для фанатів Біллі. Актрисі вдалося приховати свою вагітність протягом усього терміну.
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Пару привітали багато зіркових друзі та колеги актриси: Ліа Мішель, Олівія Уайлд, Емма Робертс, яка теж незабаром стане мамою.
Нагадаємо, Біллі Лурд відома за роллю в серіалі "Американська історія жахів". Вона є дочкою покійної голлівудської актриси Керрі Фішер, яка померла 27 грудня 2016 року.
Молода актриса і її колега Остін Райделл почали зустрічатися в 2016 році, але незабаром пара розлучилася. Потім у актриси був тривалий роман із зіркою саги "Сутінки" Тейлором Лотнер. У 2017 році Лурд повернулася до Райделла, а через деякий час хлопець зробив дівчині пропозицію.