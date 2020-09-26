Скачать
Субота, 26.09.2020
"Втративши батька, Саша кілька днів плакав", - вдова Ігоря Скочкова, чий син був на борту Ан-26
"Втративши батька, Саша кілька днів плакав", - вдова Ігоря Скочкова, чий син був на борту Ан-26
Ґвалтував дітей і знімав на відео: жертва львівського педофіла розповіла, як той спокушав школярок
Ґвалтував дітей і знімав на відео: жертва львівського педофіла розповіла, як той спокушав школярок
Світоліна виграла турнір в Страсбурзі, перегравши у фіналі Рибакіну: відеоогляд
Світоліна виграла турнір в Страсбурзі, перегравши у фіналі Рибакіну: відеоогляд
Jeep відзначить 80-річчя випуском ювілейних автомобілів
Jeep відзначить 80-річчя випуском ювілейних автомобілів

Зірка "Американської історії жахів" вперше стала мамою: зворушливі фото

Зірка "Американської історії жахів" вперше стала мамою: зворушливі фото
17:05 Сьогодні Телеграф
Дочка покійної актриси Керрі Фішер, 28-річна актриса Біллі Лурд стала мамою перший раз.

Дочка американської зірки Керрі Фішер Біллі Лурд поділилася зі своїми підисниками на особистій сторінці в Інстаграм радісною новиною - 28-річна зірка народила сина.

Новий пост актриса супроводила милим знімком, на яких зображені маленькі ніжки хлопчика. Відомо, що Лурд і її наречений Остін Райделл назвали сина Кінгстоном Фішером Лурд Райделл.

Новина про народження сина стала повною несподіванкою для фанатів Біллі. Актрисі вдалося приховати свою вагітність протягом усього терміну.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Introducing: Kingston Fisher Lourd Rydell

Публикация от Billie Lourd (@praisethelourd)

Пару привітали багато зіркових друзі та колеги актриси: Ліа Мішель, Олівія Уайлд, Емма Робертс, яка теж незабаром стане мамою.

 Нагадаємо, Біллі Лурд відома за роллю в серіалі "Американська історія жахів". Вона є дочкою покійної голлівудської актриси Керрі Фішер, яка померла 27 грудня 2016 року.

Молода актриса і її колега Остін Райделл почали зустрічатися в 2016 році, але незабаром пара розлучилася. Потім у актриси був тривалий роман із зіркою саги "Сутінки" Тейлором Лотнер. У 2017 році Лурд повернулася до Райделла, а через деякий час хлопець зробив дівчині пропозицію.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Кэрри Фишер, Билли Лурд, Американська історія жахів.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Чугуєві під Харковом розбився літак з курсантами: що зараз відомо
02 Який повинен бути раціон у літніх людей - корисні і заборонені продукти
03 Авіакатастрофа під Чугуєвом: з'явилося фото загиблих курсантів
04 Про них мріють мільйони: топ-7 найзавидніших холостяків України
05 "Втративши батька, Саша кілька днів плакав", - вдова Ігоря Скочкова, чий син був на борту Ан-26
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зізнався, що двигуни відмовляють: мама загиблого пілота Ан-26 розповіла про розмову з сином
Зізнався, що двигуни відмовляють: мама загиблого пілота Ан-26 розповіла про розмову з сином
Міністр оборони назвав попередню причину карастрофи Ан-26 під Чугуєвим
Міністр оборони назвав попередню причину карастрофи Ан-26 під Чугуєвим
Один курсантів, що вистрибув з літака помер в лікарні
Один курсантів, що вистрибув з літака помер в лікарні
Свято 26 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 26 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся