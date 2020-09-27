Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма зустрілися з новоспеченої зіркою Instagram (Фото)

Герцоги Кембриджські вирішили зробити своїм дітям сюрприз. Королівське подружжя влаштувала для них особисту зустріч з новою зіркою Інстаграм, телеведучим-натуралістом Девідом Аттенборо.

Нові фотографії з'явилися на офіційній сторінці Кейт Міддлтон і принца Вільяма в Інстаграм. На них зображені моменти знайомства маленьких принців і принцеси з одним з найзнаменитіших у світі провідних натуралістів - Сером Девідом Аттенборо.

Принци Джордж і Луї, а також принцеса Шарлотта були в захваті від приїзду відомого натураліста, Вони є його великими шанувальниками.

Самі знімки були зроблені близько тижня тому в саду Кенсингтонського палацу.

Відзначається, що під час свого візиту натураліст показав герцогам Кембриджських свій новий фільм під назвою "Девід Аттенборо: життя на нашій планеті".

Відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям дуже стурбовані питаннями навколишнього середовища. Вони хочуть підтримати новий проект Аттенборо, мета якого - заснувати спеціальну нагороду, яку надаватимуть фахівцям у сфері захисту нашої планети.

Як повідомлялося раніше, британський телеведучий Девід Аттенборо обігнав Дженніфер Еністон і набрав мільйон передплатників в Інстаграм швидше за всіх. Досягнення натураліста зафіксували в Книзі рекордів Гіннесса.