Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма зустрілися з новоспеченої зіркою Instagram (Фото)

Нові фотографії з'явилися на офіційній сторінці Кейт Міддлтон і принца Вільяма в Інстаграм. На них зображені моменти знайомства маленьких принців і принцеси з одним з найзнаменитіших у світі провідних натуралістів - Сером Девідом Аттенборо.
Принци Джордж і Луї, а також принцеса Шарлотта були в захваті від приїзду відомого натураліста, Вони є його великими шанувальниками.
Самі знімки були зроблені близько тижня тому в саду Кенсингтонського палацу.
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The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share new photographs of their family with @DavidAttenborough. The photographs were taken earlier this week in the gardens of Kensington Palace, after The Duke and Sir David attended an outdoor screening of Sir David’s upcoming feature film David Attenborough: A Life On Our Planet’. With a shared passion for protecting the natural world, they continue to support one another in their missions to tackle some of the biggest environmental challenges our planet faces. This includes working together on The @EarthshotPrize the most prestigious global environment prize in history – further details of which will be shared in the coming weeks. When they met, Sir David gave Prince George a tooth from a giant shark the scientific name of which is carcharocles megalodon (‘big tooth’). Sir David found the tooth on a family holiday to Malta in the late 1960s, embedded in the island’s soft yellow limestone which was laid down during the Miocene period some 23 million years ago. Carcharocles is believed to have grown to 15 metres in length, which is about twice the length of the Great White, the largest shark alive today.
Відзначається, що під час свого візиту натураліст показав герцогам Кембриджських свій новий фільм під назвою "Девід Аттенборо: життя на нашій планеті".
Відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям дуже стурбовані питаннями навколишнього середовища. Вони хочуть підтримати новий проект Аттенборо, мета якого - заснувати спеціальну нагороду, яку надаватимуть фахівцям у сфері захисту нашої планети.
Як повідомлялося раніше, британський телеведучий Девід Аттенборо обігнав Дженніфер Еністон і набрав мільйон передплатників в Інстаграм швидше за всіх. Досягнення натураліста зафіксували в Книзі рекордів Гіннесса.