Зірки "Гри Престолів" вперше стануть батьками

Британські актори Кіт Герінґтон і Роуз Леслі очікують первістка.

Для 33-річного Харінгтона і 33-річної Леслі це буде перша дитина. Про вагітність актриси стало відомо з останнього інтерв'ю і фотосесії знаменитості для видання Make Magazine.

На сторінках американського глянцю опублікували фото актриси Леслі Роуз з округлим животом в розкішному чорному вбранні від англійського модельєра Stella McCartney.

Новими фото в Інстаграм поділилася з читачами редактор журналу Урсула Лейк. Відзначимо, що самі зірки серіалу "Гра престолів" не користуються соціальними мережами.

Лейк в публікації повідомила, що для Роуз це чудовий час, адже вона вперше готується стати матір'ю.

Нагадаємо, Кіт Герінґтон і Леслі Роуз познайомилися на зйомках британського серіалу "Гра престолів". У ньому пара виконувала закоханих, а пізніше актори перенесли свій роман в реальне життя. У 2017 році Кіт і Леслі повідомили про заручини, а червні 2018 року актори провели весільне торжество в рідній Британії. На заході були присутні близькі і друзі пари, в тому числі колеги по серіалу.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Netflix презентував трейлер нового сезону кримінального серіалу "Злочинець", в якому зіграє Кіт Харінгтон.