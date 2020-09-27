Зірки "Гри Престолів" вперше стануть батьками

Для 33-річного Харінгтона і 33-річної Леслі це буде перша дитина. Про вагітність актриси стало відомо з останнього інтерв'ю і фотосесії знаменитості для видання Make Magazine.
На сторінках американського глянцю опублікували фото актриси Леслі Роуз з округлим животом в розкішному чорному вбранні від англійського модельєра Stella McCartney.
Новими фото в Інстаграм поділилася з читачами редактор журналу Урсула Лейк. Відзначимо, що самі зірки серіалу "Гра престолів" не користуються соціальними мережами.
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So wonderful working with the beautiful Rose Leslie for the cover story of @make_magazineuk out now! A very special all woman team photographic shoot capturing Rose at this wonderful time as she prepares for motherhood for the first time My team were: @billiescheepersphotography @liztaw doing beautiful hair and @justinejenkins wonderful makeup. Rose wears @stellamccartney. Huge thanks to @vrwpublicity for organising the shoot and to Hannah Rand for her interview. #roseleslie #makemagazine #rose #portraitphotography #portrait #interview #covershoot #cover #stellamccartney
Лейк в публікації повідомила, що для Роуз це чудовий час, адже вона вперше готується стати матір'ю.
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Really amazing days work, photographing the beautiful Rose Leslie for the cover of @make_magazineuk , out now! A very special all woman team photographic shoot were selected to capture Rose at this wonderful time of her life as she prepares for motherhood for the first time. My team were: @billiescheepersphotography @liztaw doing beautiful hair and @justinejenkins wonderful makeup. Rose wears @stellamccartney. Huge thanks to @vrwpublicity for organising the shoot and to Hannah Rand for her interview. #roseleslie #makemagazine #rose #portraitphotography #portrait #interview #covershoot #cover #stellamccartney #red
Нагадаємо, Кіт Герінґтон і Леслі Роуз познайомилися на зйомках британського серіалу "Гра престолів". У ньому пара виконувала закоханих, а пізніше актори перенесли свій роман в реальне життя. У 2017 році Кіт і Леслі повідомили про заручини, а червні 2018 року актори провели весільне торжество в рідній Британії. На заході були присутні близькі і друзі пари, в тому числі колеги по серіалу.
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Congratulations to Kit Harington and Rose Leslie on getting married!
Як повідомлялося раніше, нещодавно Netflix презентував трейлер нового сезону кримінального серіалу "Злочинець", в якому зіграє Кіт Харінгтон.