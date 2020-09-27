Дмитро Танкович повертається в "Танці з зірками": чим здивує п'ятий ефір шоу

Традиційно в новому сезоні проекту до постійних членів журі запрошується відома глядачам зірка. У п'ятому прямому ефірі "Танців з зірками" суддею-джокером стане MONATIK. Український артист приєднається до трійки суддів і разом з Владом Ямою, Катериною Кухар і Григорієм Чапкісом буде оцінювати виступи зіркових пар.
А ось шоумену Дмитро Танкович дісталася роль ведучого на зоряному балконі шоу. Він зустрічатиме учасників після паркету. Нагадаємо, що Танкович також брав участь на "Танцях" разом з вагітною Ілоною Гвоздьової, але парі довелося покинути проект у другому ефірі.
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У другому прямому ефірі шоу залишає пара Дмитро Танковіч (@tankovichd) та Ілона Гвоздьова (@ilonagvozdeva). Ти згоден з результатом? Друзі, дякуємо, що були з нами і підтримували учасників. Дивіться найтанцювальніший сезон улюбленого проекту #танціззірками щонеділі о 21:00 на 1+1
Спеціальним гостем п'ятого прямого ефіру стане артистка MONATIK Corporation і фіналістка десятого сезону "Голосу країни" Lida Lee. Співачка подарує дуже запальний виступ.
Організатори "Танців з зірками" обіцяють глядачам дивовижний вечір світового кіно. Пари перетворяться в несподівані образи улюблених кіногероїв і вразять новими стилями танців.
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Сьогодні на тебе чекає дивовижний вечір світового кіно. Пари перевтіляться у неочікувані образи твоїх улюблених кіногероїв і вражатимуть новими стилями танців. Для кого з зірок ефір завершиться хеппі ендом, а хто залишить шоу? Не пропусти п'ятий прямий ефір #танціззіркам вже о 21:00 на 1+1 і голосуй за своїх фаворитів
Для кого з зірок ефір завершиться хеппі-ендом, а хто покине шоу? Не пропустіть п'ятий прямий ефір вже сьогодні!