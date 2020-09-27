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Дмитро Танкович повертається в "Танці з зірками": чим здивує п'ятий ефір шоу

Дмитро Танкович повертається в "Танці з зірками": чим здивує п'ятий ефір шоу
14:30 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Сьогодні ввечері, 27 вересня о 21.00 стартує п'ятий випуск розважального шоу "Танці з зірками".

Традиційно в новому сезоні проекту до постійних членів журі запрошується відома глядачам зірка. У п'ятому прямому ефірі "Танців з зірками" суддею-джокером стане MONATIK. Український артист приєднається до трійки суддів і разом з Владом Ямою, Катериною Кухар і Григорієм Чапкісом буде оцінювати виступи зіркових пар.

А ось шоумену Дмитро Танкович дісталася роль ведучого на зоряному балконі шоу. Він зустрічатиме учасників після паркету. Нагадаємо, що Танкович також брав участь на "Танцях" разом з вагітною Ілоною Гвоздьової, але парі довелося покинути проект у другому ефірі.

Спеціальним гостем п'ятого прямого ефіру стане артистка MONATIK Corporation і фіналістка десятого сезону "Голосу країни" Lida Lee. Співачка подарує дуже запальний виступ.

Організатори "Танців з зірками" обіцяють глядачам дивовижний вечір світового кіно. Пари перетворяться в несподівані образи улюблених кіногероїв і вразять новими стилями танців.

Для кого з зірок ефір завершиться хеппі-ендом, а хто покине шоу? Не пропустіть п'ятий прямий ефір вже сьогодні!

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Все по темі:

Монатик, Танці з зірками, Lida Lee, Дмитро Танкович.

Автор:

Телеграф
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