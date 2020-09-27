Скачать
Неділя, 27.09.2020
Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду
Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду
Помилка Куртуа і феноменальна розв'язка: огляд матчу Бетіс - Реал (Відео)
Помилка Куртуа і феноменальна розв'язка: огляд матчу Бетіс - Реал (Відео)
Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Наречена Остапчука похвалилася яскравими фото дівич-вечора

Наречена Остапчука похвалилася яскравими фото дівич-вечора
17:00 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Наречена українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник днями відсвяткувала дівич-вечір разом зі своїм близькими подругами.

Нагадаємо, відомий шоумен в середині серпня зробив пропозицію новій обраниці Христині Гірник. Таким чином пара вирішила відзначити річницю свого знайомства.

Освідчення відбулося під час романтичної подорожі до Стамбулу, коли закохана пара здійснювала прогулянку на яхті по Босфору.

Незважаючи на те, що Остапчука та Гірник довелося відкласти весілля через зараження коронавірусною інфекцією спочатку дівчини, а потім і телеведучого (вони вже одужали), наречена влаштувала незабутній дівич-вечір, фотографії з якого вона виклала на своїй особистій сторінці в Інстаграм.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну и какая свадьба, если нет девичника?! ⠀ Спасибо девочки, что вы есть у меня и сделали этот вечер таким весёлым! Спасибо за тёплые слова!! Ну и огромное спасибо за «вип-пакет» я так давно не смеялась!!! ⠀ Девичник у меня был по классике, как в «книжках пишут», и теперь я точно осознала, что я невестааааа!!!!! Юху! Покажу несколько фото, но не все, остальные останутся в секретной папке у меня и нашего фотографа @shaporinskiy_video под грифом секретности!

Публикация от kristygor (@kristygor)

"Ну і яке весілля, якщо немає дівич-вечора ?!" - написала Гірник в пості.

Дівчина подякувала своїх подруг за веселий вечір і теплі слова. Також подруга Володимира Остапчука зазначила, що вечірка у неї була організована за класикою, "як в книжках пишуть", і тепер вона точно усвідомила, що є нареченою.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Володимир Остапчук та його наречена влаштували романтичний ланч.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Володимир Остапчук, Христина Гірник, Дівич-вечір.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чому йде кров з носа і як її зупинити
02 Корисний перекус для дітей: що покласти в ланч-бокс школяреві
03 Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
04 Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити
05 Між Азербайджаном і Вірменією поновилися запеклі бої: що про це відомо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Азербайджан показав перше відео удару по позиціях Вірменії
Азербайджан показав перше відео удару по позиціях Вірменії
Відомий український журналіст помер від раку
Відомий український журналіст помер від раку
Бої в районі Нагірного Карабаху: що говорять про це в світі
Бої в районі Нагірного Карабаху: що говорять про це в світі
Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає
Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся