Наречена Остапчука похвалилася яскравими фото дівич-вечора

Наречена українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник днями відсвяткувала дівич-вечір разом зі своїм близькими подругами.

Нагадаємо, відомий шоумен в середині серпня зробив пропозицію новій обраниці Христині Гірник. Таким чином пара вирішила відзначити річницю свого знайомства.

Освідчення відбулося під час романтичної подорожі до Стамбулу, коли закохана пара здійснювала прогулянку на яхті по Босфору.

Незважаючи на те, що Остапчука та Гірник довелося відкласти весілля через зараження коронавірусною інфекцією спочатку дівчини, а потім і телеведучого (вони вже одужали), наречена влаштувала незабутній дівич-вечір, фотографії з якого вона виклала на своїй особистій сторінці в Інстаграм.

"Ну і яке весілля, якщо немає дівич-вечора ?!" - написала Гірник в пості.

Дівчина подякувала своїх подруг за веселий вечір і теплі слова. Також подруга Володимира Остапчука зазначила, що вечірка у неї була організована за класикою, "як в книжках пишуть", і тепер вона точно усвідомила, що є нареченою.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Володимир Остапчук та його наречена влаштували романтичний ланч.