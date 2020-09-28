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"Дерев'яних" тягнуть до фіналу: п'ятий ефір шоу "Танці з зірками" закінчився скандалом

"Дерев'яних" тягнуть до фіналу: п'ятий ефір шоу "Танці з зірками" закінчився скандалом
11:35 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Цієї неділі, 27 вересня, на телеканалі "1+1" пройшов 5 випуск розважального проекту "Танці з зірками-2020".

Протягом останнього тижня учасники розважального шоу "Танці з зірками-2020" готували для глядачів нові постановки і перевтілення. Темою п'ятого випуску стало світове кіно.

Відзначимо, що прямий ефір почався з хвилини мовчання пам'яті загиблих в авіакатастрофі під Харковом.

У п'ятому прямому ефірі "Танців з зірками" суддею-джокером стане MONATIK. Відомому шоумену Дмитро Танкович дісталася роль ведучого на зоряному балконі.

Під час ефіру стало відомо, що Олег Винник та Олена Шоптенко захворіли COVID-19 і не зможуть вийти на паркет.

Дивіться виступ зіркових учасників в "Танцях із зірками-2020"

Арам Арзуманян і Тоня Руденко - "Міккі і Мінні Маус"

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць - "Титанік"

Санта Дімопулос і Максим Леонов - "Жасмин і Алладін"

Сергій Мельник і Аделіна Делі - "В джазі тільки дівчата"

Юлія Саніна та Дмитро Жук - "Аватар"

Дарина Петрожицька та Ігор Гелуненко - "Дев'ять з половиною тижнів"

Надія Мейхер і Кирило Васюк - "Пригоди Буратіно"

Сергій Танчинець і Яна Цибульська - "Чіп і Дейл"

Позитив і Юлія Сахневич - "Едвард Руки-ножиці"

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна - "Щоденник Бріджит Джонс"

За результатами голосування шоу покинули Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Сам актор у своїй промові подякував усім шанувальників, колег і організаторів шоу "Танці з зірками 2020".

Глядачі, які дивилися вчорашній випуск, засудили виліт сильних і гідних танцівників: "Як так ?! Несправедливо! Вони танцювали краще, ніж деякі пари!", "Що за маячня? Вони станцювали явно краще, ніж на 7, 8! Судді", "Жесть. Арам танцює просто офігенно! А Фреймут пора додому", "Далі можна не дивитися. Це відкриття цього шоу! Єдина людина, за яким було цікаво спостерігати! людина, яка з танцями ніяк не пов'язаний, але танцював дуже добре і постійно в цьому розвивався! Арам, Ви шикарні! Ми від Вас в захваті! "

Нагадаємо, що співак Олег Винник і хореограф Олена Шоптенко захворіли коронавірусів. У коментарях прихильники співчуваю парі і бажають якнайшвидшого одужання. Але є і такі користувачі, які проти записаних виступів, а також заявляють, що більше не будуть голосувати за пару №14.

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1+1, 5 випуск, Танці з зірками 2020.

Автор:

Телеграф
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