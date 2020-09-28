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Засуджений Єфремов особисто оскаржив свій вирок

Засуджений Єфремов особисто оскаржив свій вирок
15:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Засуджений на 8 років російський актор Михайло Єфремов подав власну скаргу на вирок Пресненського суду Москви.

У понеділок, 28 вересня, прес-секретар суду Лела Кокая заявила, що на адресу канцелярії на цей момент була подана апеляційна скарга від засудженого актора Михайла Єфремова.

Крім цього, раніше в суд також були подані розширені скарги його колишніх адвокатів - Пашаєва Е. М. і Шаргородської Е. Г.

Зараз Єфремова захищають Володимир Васильєв і Роман Філіппов, які будуть представляти його інтереси на апеляції.

Нагадаємо, 8 вересня відомий російський актор був засуджений до восьми років колонії. Він був визнаний винним у смертельному ДТП, коли його машина виїхала на зустрічну смугу в центрі Москви і зіткнувся з "Ладою", за кермом якого сидів кур'єр Сергій Захаров. Чоловік помер в лікарні.

Раніше російський актор Михайло Єфремов заявив, що повністю визнає свою провину в ДТП.

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Михайло Єфремов.

Автор:

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