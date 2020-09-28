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Це вже перебір: Фреймут дорікнули в негідній поведінці на "Танцях з зірками"

Це вже перебір: Фреймут дорікнули в негідній поведінці на "Танцях з зірками"
16:15 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Днями, 27 вересня, відбувся п'ятий випуск шоу "Танці з зірками-2020". У цьому ефірі знову не обійшлося без перепалки між журі проекту Катериною Кухар і зоряної учасницею Ольгою Фреймут.

Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка зовсім недавно вилікувалася від коронавірусної інфекції, повернулася до повноцінної участі в розважальному шоу "Танці з зірками-2020".

Не встигла ведуча відійти від розбіжностей з примою-балериною Катериною Кухар, як знову Фреймут неприємно здивувала своїх шанувальників новою витівкою в прямому ефірі проекту.

 
 
 
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Ми з @ilyapadzina танцювали з любов’ю до Вас пара 12 @tanci1plus1

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Пристрасті між представницями українського шоу-бізнесу розжарюються до межі. Цього разу після стриманої критики на адресу танцю Ольги Фреймут і Іллі Падзіни - зоряна учасниця подарувала судді ножиці. При цьому натякнула, щоб знаменита прима "обрізала собі язичок". А ось колезі Кухар, Владу Ямі, телеведуча подарувала книгу з етикету, зазначивши, що чоловікам негоже критикувати жінок.

На офіційній сторінці Ольги Фреймут в Інстаграмі після випуску з'явилося безліч коментарів від підписників, які негативно відгукнулися про такі "подарунки" людям, які намагаються допомогти учасникам своєї об'єктивної критикою і професійними порадами.

Але були й такі підписники Ольги Фреймут, які похвалили учасників за їх танець і порадили не звертати увагу на критику суддів: "Олечка, який ефір поспіль, ви вражаєте своїм професіоналізмом у всем..не приймайте близько до серця, то що говорять про вас. .ідіте тільки вперед, а ми Вам чим зможемо допоможемо "," Ольга ви просто супер і ви вже перемогли !!! "," Дуже красиво ".

Нагадаємо, що вперше Ольга Фреймут посварилася з Катериною Кухар відразу після того, як телеведуча вийшла на паркет після хвороби. Тоді на критику танцю зоряна учасниця не змогла промовчати, і порадила балерині піти до церкви і покаятися.

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Все по темі:

Ольга Фреймут, Катерина Кухар, Танці з зірками 2020.

Автор:

Телеграф
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