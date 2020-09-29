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"Почуйте мене": Володимир Конкін впевнений, що його дочку вбили

"Почуйте мене": Володимир Конкін впевнений, що його дочку вбили
11:50 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна" вперше прокоментував загибель своєї дочки, заявивши, що вся його сім'я впевнена, що Софія була убита.

Володимир Конкін ніяк не може змиритися зі смертю дочки, він не вірить в настільки дивні обставини, при яких вона загинула. Актор знайшов в собі сили і виступив в програмі "Першого каналу" - "Пусть говорят", звернувшись до слідчих.

"Прошу слідчі органи професійно і об'єктивно розібратися з нашою трагедією. На наше переконання Конкіна Софія Володимирівна була убита. Будь ласка, почуйте мене", - заявив актор.

Артист говорив ледь стримуючи сльози, кожне слова давалося йому з великими труднощами.

У сюжеті, підготовленим знімальною групою, Володимир Конкін зазначив, що його дочка відмінно плавала, тому не могла так просто потонути. Актор сам навчав її плавати, буквально з дитинства.

Крім усього Софія була дуже активною - вона стрибала з парашутами, з дитинства лазила по деревах, завжди була енергійною і веселою. Актор знайшов для себе єдине пояснення - його дочка вбили.

"Для мене це не те, що трагедія. Якщо навколо мене зараз не були добрі люди, мої діти, я не знаю, у самого б серце зупинилося", - сказав Конкін вже після програми.

Нагадаємо, 24 вересня 2020 року стало відомо про загибель 32-річної дочки зірки фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Володимира Конкіна - Софії. Дівчина потонула в басейні фітнес-клубу.

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Володимир Конкін, Місце зустрічі змінити не можна, Софія Конкіна.

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Телеграф
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