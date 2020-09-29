"Почуйте мене": Володимир Конкін впевнений, що його дочку вбили

Володимир Конкін ніяк не може змиритися зі смертю дочки, він не вірить в настільки дивні обставини, при яких вона загинула. Актор знайшов в собі сили і виступив в програмі "Першого каналу" - "Пусть говорят", звернувшись до слідчих.
"Прошу слідчі органи професійно і об'єктивно розібратися з нашою трагедією. На наше переконання Конкіна Софія Володимирівна була убита. Будь ласка, почуйте мене", - заявив актор.
Артист говорив ледь стримуючи сльози, кожне слова давалося йому з великими труднощами.
У сюжеті, підготовленим знімальною групою, Володимир Конкін зазначив, що його дочка відмінно плавала, тому не могла так просто потонути. Актор сам навчав її плавати, буквально з дитинства.
Крім усього Софія була дуже активною - вона стрибала з парашутами, з дитинства лазила по деревах, завжди була енергійною і веселою. Актор знайшов для себе єдине пояснення - його дочка вбили.
"Для мене це не те, що трагедія. Якщо навколо мене зараз не були добрі люди, мої діти, я не знаю, у самого б серце зупинилося", - сказав Конкін вже після програми.
Нагадаємо, 24 вересня 2020 року стало відомо про загибель 32-річної дочки зірки фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Володимира Конкіна - Софії. Дівчина потонула в басейні фітнес-клубу.