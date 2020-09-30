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Першим в світі вилікувався від ВІЛ, але не зміг перемогти рак: історія Тімоті Брауна

Першим в світі вилікувався від ВІЛ, але не зміг перемогти рак: історія Тімоті Брауна
15:35 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
У першого пацієнта з ВІЛ, якому вдалося досягти ремісії після пересадки кісткового мозку, стався рецидив раку крові.

Тімоті Браун - перша в світі людина, якій вдалося повністю вилікувати від ВІЛ - помер у віці 54 років. Про це йдеться на його сторінці в Facebook.

З великим сумом я повідомляю, що Тімоті після п'яти місяців боротьби з лейкемією пішов з життя сьогодні о 15.10 поруч зі мною і зі своїми друзями, - написав його партнер Тім Гофген.

It is with great sadness that I announce that Timothy passed away at 3:10 pm this afternoon surrounded by myself and ...

Опубліковано Timothy Ray Brown Вівторок, 29 вересня 2020 р

У 2007 році Браун хворів на лейкемію, і після хіміотерапії йому пересадили донорський кістковий мозок. Донор був стійкий до ВІЛ-інфекції, і це допомогло Брауну теж від неї позбутися. Протягом 12 років вважалося, що він вилікувався від лейкемії і ВІЛ-інфекції. Однак нещодавно Браун заявив, що рак повернувся в минулому році і поширився в організмі і на цей раз впоратися з нею не вдалося.

На думку доктора з Берлінського університету Гера Хюттера, трансплантація кісткового мозку для Брауна була дуже ризикованою. Лікарі знищили хвору імунну систему пацієнта за допомогою хіміотерапії, а потім пересадили клітини донора, які повинні були вирости в нову імунну здорову систему. Перша трансплантація Брауна в 2007 році була лише частково успішною: ВІЛ, здавалося, зник, а лейкемії - немає. Наступного року йому зробили другу трансплантацію від того ж донора, і вона нібито спрацювала.

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На довгі роки Тімоті Браун став символом перемоги над ВІЛ, і в 2012 році навіть заснував фонд для боротьби з інфекцією.

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Тімоті Браун.

Автор:

Телеграф
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