Орбакайте показала екстремальні розваги внучки Пугачової (Відео)

49-річна Крістіна Орбакайте похвалилася відважним вчинком дочки Клави - дівчинка прокотилася на тарзанці.

На своїй сторінці в Інстаграм Орбакайте поділилася з шанувальниками милим роликом, який записала під час прогулянки зі своєю дочкою і коханим.

"Клава наважилася покататися на тарзанці!" - підписала пост співачка.

На відео 12-річна внучка Алли Пугачової постала в яскравому блакитному светрі і стильних лосинах.

"Зараз я піду на тарзанку!" - оголосила дівчинка перед тим, як зробити відважний вчинок.

Дівчинка наділу необхідну екіпіровку і прослухала інструктаж англійською мовою. Відзначимо, що Крістіна Орбакайте разом з дочкою Клавою і чоловіком вже більше 15 років живе в США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #клавдияземцова #claudiazemtsova #zipline Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 29 Сен 2020 в 8:50 PDT

Після інструктажу Клава почала проходити смугу перешкод, паралельно ділячись з батьками своїми емоціями.

"Як багато тут потрібно ходити!" - зазначила дівчинка. І в кінці вона прокотилася на зіплайні.

Коментарі спалахнули захопленими відгуками. Підписники хвалять дитину за сміливість. "Чудо дочка-безстрашна Клава", "Відважна яка", "Здорово, молодчина!", "Смілива Клава !!! Чи не кожна дитина наважитися, тим більше дівчинка", "Відважна дівчинка, сміливі батьки" - пишуть під відео.