Орбакайте показала екстремальні розваги внучки Пугачової (Відео)

На своїй сторінці в Інстаграм Орбакайте поділилася з шанувальниками милим роликом, який записала під час прогулянки зі своєю дочкою і коханим.
"Клава наважилася покататися на тарзанці!" - підписала пост співачка.
На відео 12-річна внучка Алли Пугачової постала в яскравому блакитному светрі і стильних лосинах.
"Зараз я піду на тарзанку!" - оголосила дівчинка перед тим, як зробити відважний вчинок.
Дівчинка наділу необхідну екіпіровку і прослухала інструктаж англійською мовою. Відзначимо, що Крістіна Орбакайте разом з дочкою Клавою і чоловіком вже більше 15 років живе в США.
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Після інструктажу Клава почала проходити смугу перешкод, паралельно ділячись з батьками своїми емоціями.
"Як багато тут потрібно ходити!" - зазначила дівчинка. І в кінці вона прокотилася на зіплайні.
Коментарі спалахнули захопленими відгуками. Підписники хвалять дитину за сміливість. "Чудо дочка-безстрашна Клава", "Відважна яка", "Здорово, молодчина!", "Смілива Клава !!! Чи не кожна дитина наважитися, тим більше дівчинка", "Відважна дівчинка, сміливі батьки" - пишуть під відео.