Скачать
Четвер, 01.10.2020
Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
З "ковідного фонду" Зеленського не закупили жодного апарату ШВЛ
З "ковідного фонду" Зеленського не закупили жодного апарату ШВЛ
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Період змін, насичених подій і любові: гороскоп на жовтень 2020 року
Період змін, насичених подій і любові: гороскоп на жовтень 2020 року

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" захворіла на коронавірус через місяць після пологів

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" захворіла на коронавірус через місяць після пологів
15:20 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Не оминув коронавірус і ще одну зоряну українську сім'ю. Про невтішний діагноз повідомила актриса комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою" - Анна Саліванчук.

Актриса написала на своїй сторінці в Інстаграм, що першим на коронавірус захворів її чоловік, продюсер студії "Квартал 95" Олександр Божков. Анна розповіла, що спочатку у нього була температура і ломота, а на наступний день симптоми з'явилися вже і у неї. Ймовірно від чоловіка Анна і заразилася.

"На наступний день йому стало набагато краще, всі симптоми пройшли. Але у мене з'явилися 39,8 температура, кашель, ломота, нездужання", - написала Саліванчук.

Нагадаємо, що Анна Саліванчук місяць тому народила сина. У своєму пості вона також зазначила, що мамі нелегко вести боротьбу з недугою. Актриса поки збиває температуру різними жарознижувальними, приймає вітамін С і полоскає горло.

Анна зазначила, що в нашій країні велика біда з тестами на Covid-19. Навіть якщо у тебе є гроші, тобі все одно потрібно чекати по 5 днів вільного місця.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

В мой дом пришёл Ковид-19 Как бы хотелось взять все болезни, положить в сумочку и отправить плыть куда-то далеко, как в сказке, за тридесятое королевство. Но к сожалению мы не в сказки, у нас реальная жизнь с черно-белыми полосами. Я люблю шутить, что жизнь как зебра, полоса чёрная, полоса белая, а потом жопа А что, это же правда! У всех конец один:) Не подумайте, что я тут с ковидом уже и о смерти думаю, нет:) Кстати я не боюсь смерти, потому что уверенна, что жить буду долго. Хотя это я в свои 35 так рассуждаю, не знаю как запою в 60, посмотрим Итак, ковид. Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура 37,6, ломота. Сдал анализ, результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание Вы понимаете как это кормящей маме. Вообщем, пока сбиваю температуру Парацетомолом и Ношпой, принимаю витамин С и Д, от горла Тантум- Верде, и Декатилен! Наблюдаем, что будет дальшеКстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали, оденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте. Берегите себя!!! И не болейте. Мойте руки с мылом.

Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Ти хворий, з маленькими дітьми, повинен сам приїхати і всім пофіг, що в ліфті, під'їзді, можеш когось заразити", - написала актриса.

У коментарях прихильники актриси засипали її словами підтримки і порадами - "Надіюсь, все пройде швидко і без ускладнень. Віліковуйтесь", "Поправляйтесь !!! Скорійшого одужання", "Швидкого одужання, тримайтеся", "Нехай все пройде легко! Одужуйте!", "Головне не годуйте зараз малюка грудним молоком. При високій температурі не можна цього робити. Удачі, міцного здоров'я вам і вашій родині!".

Також, не обійшлося і без негативних коментарів. Деякі вважають, що багато акторів можуть "випендрюватися" цим - "Ця назва вже як бренд одягу! Щось" модно "стало публічним людям хворіти на covid, є про що в новинах розповісти", "Просто хтось вирішив випендритися ".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Одного разу під Полтавою, Анна Саливанчук.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Пішов" і забрав з собою всю воду: в "негостинної" Венери може бути винен Юпітер
02 Словесна перепалка і гучні звинувачення: головне з дебатів Трампа і Байдена
03 Просто жесть: відео пожеж біля Сєвєродонецька налякало користувачів мережі
04 День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
05 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Забрали надію на реванш: Добкін несподівано розсердився на росіян через війну на Донбасі
Забрали надію на реванш: Добкін несподівано розсердився на росіян через війну на Донбасі
Тараса Шевченка в українському підручнику поставили в один ряд з Монатіком і Надею Дорофеєвою: в мережі скандал
Тараса Шевченка в українському підручнику поставили в один ряд з Монатіком і Надею Дорофеєвою: в мережі скандал
Все в диму, гримлять вибухи: пожежа дісталась до КППВ в Станиці Луганській (відео)
Все в диму, гримлять вибухи: пожежа дісталась до КППВ в Станиці Луганській (відео)
День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся