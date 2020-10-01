Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" захворіла на коронавірус через місяць після пологів

Не оминув коронавірус і ще одну зоряну українську сім'ю. Про невтішний діагноз повідомила актриса комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою" - Анна Саліванчук.

Актриса написала на своїй сторінці в Інстаграм, що першим на коронавірус захворів її чоловік, продюсер студії "Квартал 95" Олександр Божков. Анна розповіла, що спочатку у нього була температура і ломота, а на наступний день симптоми з'явилися вже і у неї. Ймовірно від чоловіка Анна і заразилася.

"На наступний день йому стало набагато краще, всі симптоми пройшли. Але у мене з'явилися 39,8 температура, кашель, ломота, нездужання", - написала Саліванчук.

Нагадаємо, що Анна Саліванчук місяць тому народила сина. У своєму пості вона також зазначила, що мамі нелегко вести боротьбу з недугою. Актриса поки збиває температуру різними жарознижувальними, приймає вітамін С і полоскає горло.

Анна зазначила, що в нашій країні велика біда з тестами на Covid-19. Навіть якщо у тебе є гроші, тобі все одно потрібно чекати по 5 днів вільного місця.

"Ти хворий, з маленькими дітьми, повинен сам приїхати і всім пофіг, що в ліфті, під'їзді, можеш когось заразити", - написала актриса.

У коментарях прихильники актриси засипали її словами підтримки і порадами - "Надіюсь, все пройде швидко і без ускладнень. Віліковуйтесь", "Поправляйтесь !!! Скорійшого одужання", "Швидкого одужання, тримайтеся", "Нехай все пройде легко! Одужуйте!", "Головне не годуйте зараз малюка грудним молоком. При високій температурі не можна цього робити. Удачі, міцного здоров'я вам і вашій родині!".

Також, не обійшлося і без негативних коментарів. Деякі вважають, що багато акторів можуть "випендрюватися" цим - "Ця назва вже як бренд одягу! Щось" модно "стало публічним людям хворіти на covid, є про що в новинах розповісти", "Просто хтось вирішив випендритися ".