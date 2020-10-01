Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" захворіла на коронавірус через місяць після пологів

Актриса написала на своїй сторінці в Інстаграм, що першим на коронавірус захворів її чоловік, продюсер студії "Квартал 95" Олександр Божков. Анна розповіла, що спочатку у нього була температура і ломота, а на наступний день симптоми з'явилися вже і у неї. Ймовірно від чоловіка Анна і заразилася.
"На наступний день йому стало набагато краще, всі симптоми пройшли. Але у мене з'явилися 39,8 температура, кашель, ломота, нездужання", - написала Саліванчук.
Нагадаємо, що Анна Саліванчук місяць тому народила сина. У своєму пості вона також зазначила, що мамі нелегко вести боротьбу з недугою. Актриса поки збиває температуру різними жарознижувальними, приймає вітамін С і полоскає горло.
Анна зазначила, що в нашій країні велика біда з тестами на Covid-19. Навіть якщо у тебе є гроші, тобі все одно потрібно чекати по 5 днів вільного місця.
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В мой дом пришёл Ковид-19 Как бы хотелось взять все болезни, положить в сумочку и отправить плыть куда-то далеко, как в сказке, за тридесятое королевство. Но к сожалению мы не в сказки, у нас реальная жизнь с черно-белыми полосами. Я люблю шутить, что жизнь как зебра, полоса чёрная, полоса белая, а потом жопа А что, это же правда! У всех конец один:) Не подумайте, что я тут с ковидом уже и о смерти думаю, нет:) Кстати я не боюсь смерти, потому что уверенна, что жить буду долго. Хотя это я в свои 35 так рассуждаю, не знаю как запою в 60, посмотрим Итак, ковид. Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура 37,6, ломота. Сдал анализ, результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание Вы понимаете как это кормящей маме. Вообщем, пока сбиваю температуру Парацетомолом и Ношпой, принимаю витамин С и Д, от горла Тантум- Верде, и Декатилен! Наблюдаем, что будет дальшеКстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали, оденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте. Берегите себя!!! И не болейте. Мойте руки с мылом.
"Ти хворий, з маленькими дітьми, повинен сам приїхати і всім пофіг, що в ліфті, під'їзді, можеш когось заразити", - написала актриса.
У коментарях прихильники актриси засипали її словами підтримки і порадами - "Надіюсь, все пройде швидко і без ускладнень. Віліковуйтесь", "Поправляйтесь !!! Скорійшого одужання", "Швидкого одужання, тримайтеся", "Нехай все пройде легко! Одужуйте!", "Головне не годуйте зараз малюка грудним молоком. При високій температурі не можна цього робити. Удачі, міцного здоров'я вам і вашій родині!".
Також, не обійшлося і без негативних коментарів. Деякі вважають, що багато акторів можуть "випендрюватися" цим - "Ця назва вже як бренд одягу! Щось" модно "стало публічним людям хворіти на covid, є про що в новинах розповісти", "Просто хтось вирішив випендритися ".