Продюсер Лободи назвала Вітольда Фокіна "максимально крутим"

Актриса і модель Маша Фокіна, онука Вітольда Фокіна, відреагувала на скандал зі своїм дідусем і його звільнення з ТКГ.

На своїй сторінці в Інстаграм Маша розмістила милий знімок зі своїм дідусем - Вітольдом Фокіним, написавши кілька слів на його підтримку. У пості вона розповіла, що отримала і продовжує отримувати багато слів підтримки від своїх підписників.

"Дуже приємно, скільки теплих слів, сказали і написали про мого прекрасного і геніального дідуся. Спасибі всім, за такі слова і Вашу любов)))" - супроводила знімок Марія.

Фокіна відзначила, що до неї підходять в магазинах, в аптеці, просто зупиняють на вулиці і передають слова підтримки її дідусеві, захоплюючись ним і його силою.