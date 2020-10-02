Продюсер Лободи назвала Вітольда Фокіна "максимально крутим"

На своїй сторінці в Інстаграм Маша розмістила милий знімок зі своїм дідусем - Вітольдом Фокіним, написавши кілька слів на його підтримку. У пості вона розповіла, що отримала і продовжує отримувати багато слів підтримки від своїх підписників.
"Дуже приємно, скільки теплих слів, сказали і написали про мого прекрасного і геніального дідуся. Спасибі всім, за такі слова і Вашу любов)))" - супроводила знімок Марія.
Фокіна відзначила, що до неї підходять в магазинах, в аптеці, просто зупиняють на вулиці і передають слова підтримки її дідусеві, захоплюючись ним і його силою.
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Очень приятно, сколько тёплых слов, сказали и написали о моём прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь))) Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают своё восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!