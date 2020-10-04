Зоряний обід MONATIK і NK: як пройшов новий ефір "МастерШеф"

У суботу, 3 жовтня, на телеканалі СТБ пройшов п'ятий випуск 10 сезону популярного кулінарного шоу країни "Майстер-Шеф".

Перший конкурс почався з відбору капітанів. Найсміливішими в цьому конкурсі виявилися дівчата - Мірра Борисова, Ірина Маленко та Ірина Раковчен змагалися в капітанстві з одним-єдиним чоловіком - Дмитром Балита. Новообрані капітани вже приготувалися до набору учасників у свої команди, але трійка суддів 10 сезону "МастерШеф" підготувала для них невеличкий сюрприз.

За правилами конкурсу, учасники самі повинні були вибрати своїх капітанів. За тридцять хвилин без підказок капітанам потрібно було приготувати особливу страву - власну інтерпретацію сучасної української кухні. Пробували і оцінювали страви інші учасники: вони вибирали того капітана, чиє блюдо було приготовлено краще за всіх.

За висновками суддів 10 сезону "МастерШеф" чорні фартухи наділи Дмитро Балита з команди зелених і Мірра Борисова з команди червоних.

У 5 випуск 10 сезону "МастерШеф" 18 кращих кухарів-аматорів країни вперше на кулінарному шоу готуватимуть разом із зірковими гостями: співаком MONATIK і відомою співачкою NK. Завдання команд було заховано в двох холодильниках. Вміст цих холодильників - все ті продукти, які є в щоденному раціоні запрошених селебріті. Риба, спеції, шоколад - продукти, які любить MONATIK. А ось м'ясо, гречку та овочі краще для співачки Насті Каменських. При цьому зіркові гості працювали на одній кухні разом з учасниками.

За рішенням зіркових гостей суддів 10 сезону "МастерШеф" перемогу здобула команда червоних під керівництвом Насті Каменських.

На битві чорних стояло завдання приготувати класичне італійське блюдо - равіолі, але з різними начинками. До того ж равіолі повинні були відрізнятися за кольорами. Дмитро повинен приготувати равіолі жовтого кольору, Алекса - зелені, Мірра - чорні, а Марія - червоні.

У підсумку, гірші страви на битві чорних приготували Мірра і Алекса. У п'ятому випуску шоу "МастерШеф" -10 проект покинула Алекса Антонова.

Нагадаємо, що шостий випуск 10 сезону шоу "МастерШеф" вийде в ефір 10 жовтня на каналі СТБ.