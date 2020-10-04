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"Чекаю пропозиції руки і серця": Слава Камінська підняла завісу таємниці про свого нового коханого

"Чекаю пропозиції руки і серця": Слава Камінська підняла завісу таємниці про свого нового коханого
12:10 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла про свого нового коханого і прокоментувала свою участь у "Танцях з зірками".

В інтерв'ю програмі "Світське життя" з Катериною Осадчою українська співачка Слава Камінська прокоментувала чутки про те, чи зустрічається вона з хореографом Дмитром Дікусаром.

За словами виконавиці, вона ніколи не мала романтичних відносин з танцюристом.

"Він дуже хороша людина і мені з ним дуже комфортно", - відповіла Камінська, зазначивши, що до сих пір займається з Дікусаром танцями і тільки для того, щоб схуднути.

 
 
 
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Всё, что вы хотели знать о моей личной жизни, смотрите в эту субботу в @svitsketv Если и раздавать тайны — то только @kosadcha

Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Також 36-річна співачка розповіла, що у неї є коханий чоловік і його звуть не Дмитро.

"Він дуже красивий чоловік, не набагато старше", - знехотя розповіла Камінська. На питання Осадчої про те, чи чекає зірка пропозиції руки і серця, Слава відповіла, що завжди буде цього чекати.

Крім того, артистка прокоментувала свою участь у проекті "Танці з зірками": "Танці - це не моє. Хоча те, що я бачила, мені сподобалося, не так уже й я коряво танцюю, як сказали судді".

Нагадаємо, в червні цього року українська співачка Слава Камінська поділилася фотографіями свого нового бойфренда і свекрухи.

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Все по темі:

Світське життя, Танці з зірками, Слава Камінська, НеАнгели.

Автор:

Телеграф
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