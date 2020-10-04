"Чекаю пропозиції руки і серця": Слава Камінська підняла завісу таємниці про свого нового коханого

Учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла про свого нового коханого і прокоментувала свою участь у "Танцях з зірками".

В інтерв'ю програмі "Світське життя" з Катериною Осадчою українська співачка Слава Камінська прокоментувала чутки про те, чи зустрічається вона з хореографом Дмитром Дікусаром.

За словами виконавиці, вона ніколи не мала романтичних відносин з танцюристом.

"Він дуже хороша людина і мені з ним дуже комфортно", - відповіла Камінська, зазначивши, що до сих пір займається з Дікусаром танцями і тільки для того, щоб схуднути.

Також 36-річна співачка розповіла, що у неї є коханий чоловік і його звуть не Дмитро.

"Він дуже красивий чоловік, не набагато старше", - знехотя розповіла Камінська. На питання Осадчої про те, чи чекає зірка пропозиції руки і серця, Слава відповіла, що завжди буде цього чекати.

Крім того, артистка прокоментувала свою участь у проекті "Танці з зірками": "Танці - це не моє. Хоча те, що я бачила, мені сподобалося, не так уже й я коряво танцюю, як сказали судді".

Нагадаємо, в червні цього року українська співачка Слава Камінська поділилася фотографіями свого нового бойфренда і свекрухи.