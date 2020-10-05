"Танці з зірками" покинули відразу дві пари: в мережі ажіотаж

У неділю, 4 жовтня, пройшов шостий прямий ефір розважального шоу "Танці з зірками-2020". Організатори запропонували учасникам "Вечір легенд", який вразив яскравими постановками та доглядом з проекту відразу двох зіркових пар.

Темою вечора стали українські легенди музики і всі учасники танцювали під культові пісні українських виконавців. Шоу відвідали такі виконавці, як Тіна Кароль, Дзідзьо, Мішель Андраде, TAYANNA, Гайтана та інші.

Запрошеним суддею цього ефіру став Юрій Ткач, який брав участь в першому оновленому сезоні шоу з Ілоною Гвоздьової. Провідним зоряного балкону став DZIDZIO, який в третьому сезоні танцював з Яною Цибульської.

Ефір відкрили Дарина Петрожицька і Ігор Галуненко, які танцювали сальсу під пісню Мішель Андраде Hasta la Vista.

Другий на паркет вийшла Юлія Саніна в парі з Дімою Жуком. У шостому прямому ефірі пара танцювала атмосферне контемп під пісню Юлії Саніної та Тіни Кароль - Вільна.

Постановку Тарас Цимбалюк та Яна Заєць виконали під сучасне виконання пісні "Несе Галя воду".

Далі на паркет вийшли Сергій Танчинець і Яна Цибульська, які станцювали румбу під пісню Андрія Кузьменка "Люди, як кораблі".

На вечорі легенд Санта Дімопулос і Макс Леонов показали гаряче ча-ча-ча. Підтримала пару Гайтана, яка виконала в прямому ефірі пісню "Самотня".

У шостому ефірі Надія Мейхер разом з Кирилом Васюк виконала дуже чуттєвий фокстрот під пісню "Чекай", бездоганно виконану Tayana.

Чимало глядачів очікували, коли Олег Винник і Олена Шоптенко станцюють дистанційно на "Танцях з зірками 2020". Однак у пари діагностували більш складну форму коронавірусу. Але оскільки це вже другий ефір, в якому пара не танцює, вона була дискваліфікована.

Позитив і Юлія Сахневич виконали ніжну румбу під пісню Alekseev Назавжди.

На паркеті Сергій Мельник і Аделіна Делі продемонстрували жаркий пасодобль. Артистка Юлія Саніна виконала свій новий хіт "Кобра", під який Мельник і Делі запалили гарячий танець.

Закривати прямий ефір взялася Ольга Фреймут. У танці телеведучої і Іллі Падзіни взяли участь мама і дочка Фреймут. Пара виконала фьюжн під вокал переможця сьомого сезону шоу "Голос країни" Батька Олександра. У шостому ефірі після попередніх суперечок Ольга Фреймут запропонувала Катерині Кухар дружити, і ведуча з балериною нарешті помирилися.

Турнірну таблицю на цьому тижні очолили Санта Дімопулос і Надія Мейхер.

У зоні ризику опинилися дві акторські пари - Тарас Цимбалюк та Яна Заєць, Дар'я Петрожіцкая і Ігор Гелуненко. За результатами голосування глядачів і суддів, найменшу кількість балів отримали Тарас Цимбалюк та Яна Заєць, які і покинули проект.

"6 ефірів - це і так для мене великий крок", - зазначив Тарас Цимбалюк.

В кінці ефіру Ольга Фреймут виступила на підтримку Олега Винника, прагнучи залишити його в проекті. Однак чи дасть це якісь результати, глядачі зможуть дізнатися тільки в ефірі 11 жовтня.