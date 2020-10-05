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У дискваліфікації Винника з "Танців з зірками" побачили змову

У дискваліфікації Винника з "Танців з зірками" побачили змову
12:20 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Олег Винник разом зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко захворів на коронавірус. Через хворобу пара пропустила вже другий ефір танцювального шоу, і за правилами проекту її дискваліфікували.

Минулого тижня зоряний дует не зміг виступити на паркеті через коронавірус. Через самопочуття пара знову не змогла показати свої танцювальні здібності. Правила шоу передбачають у разі подвійної неявки дискваліфікацію. Тому Винник та Шоптенко більше не братимуть участі в проекті.

Популярний український співак подякував усім телеглядачів, учасників шоу, а також суддів. Він зазначив, що повністю згоден з правилами танцювального проекту і побажав всім успіху:

"Я абсолютно згоден з вердиктом, тому що закон є законом і так повинно бути. Не хотілося б, щоб таким чином, але так воно є. Для мене це був величезний іспит і навчання ".

Але деякі глядачі, які є шанувальниками головного танцювального шоу країни, не повірили в хворобу Винника та Шоптенко. У коментарях користувачі написали, що учасники зовсім не виглядали хворими. Одні думають, що якби у пари дійсно був важкий випадок з COVID, то вони б вже давно лежали в лікарні, інші - що Винника спеціально "проплатили" на кілька ефірів, тому що у нього і так "гастролі на рік розписані", треті і зовсім порахували, що краще так покинуть проект, ніж через непрофесіоналізм.

агадаємо, що за рішенням Олега Винника всі свої сьогоднішні голосу він віддав іншій учасниці проекту - Ользі Фреймут, яка танцює разом з Іллею Падзіна.

Як повідомлялося раніше, Олег Винник и Олена Шоптенко - цце не єдина танцювальна пара, яка заразилася коронавірусною інфекцією за час своєї участі в "Танцях із зірками". Хвороба змусила дістанційно танцювати телеведуча Ольгу Фреймут и Іллю Падзіна, а такоже актрису и співачку Дарину Петрожицьку та Ігоря Гелуненко.

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Все по темі:

Олег Винник, Олена Шоптенко, Танці із зірками.

Автор:

Телеграф
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