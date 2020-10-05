З голими грудьми на дивані: Даша Астаф'єва поділилася пікантними фото

Відома українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва знову здивувала стильним і відвертим чином.

Секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва на своїй офіційній сторінці в Інстаграм порадувала підписників спокусливими фотографіями з оголеними грудьми.

"Йошкін кіт", - саме таким коментарем описала українська телеведуча Маша Єфросиніна нову фотосесію неперевершеної Астаф'євої.

Артистка любить оголяти груди і розбурхувати уяву своїх шанувальників.

"Що б я зробила на місці спадкоємиці людини, який ось-ось почне керувати світом? Може, відібрала б у нього кермо влади? Хтозна ...", - задається питанням Даша Астаф'єва, супроводжуючи пост сексуальним знімком. На ньому співачка заворожує об'єктив камери, оголивши голі груди з-під сірого піджака.

Шанувальники оцінили новий образ Даші безліччю лайків і коментарями, повними захвату.

Нове фото настільки сподобалося фанатам артистки, що набрало більше 13 тисяч лайків за 11 годин.