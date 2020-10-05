"Відбувається щось неймовірне": Юлія Саніна і Тіна Кароль вразили глядачів "Танців з зірками"

Увечері цього воскресіння, 4 жовтня, на телеканалі "1 + 1" пройшов 6 випуск розважального проекту "Танці з зірками-2020".

У новому випуску "Танців з зірками 2020" нас чекало чимало сюрпризів від організаторів проекту. Зокрема, всіх глядачів шоу вразив неймовірно красивий танець пари Юлії Саніна та Дмитра Жука.

Зіркових учасників підтримала ведуча проекту "Танці з зірками" Тіна Кароль. Під зворушливу пісню "Вільна" учасники станцювали ліричний контемпорарі, чим підкорили суддів. У той же час Григорій Чапкіс заявив, що Юлія та Дмитро - його фаворити проекту.

На даний момент ролик з виступом пари зібрав найбільше переглядом, ніж номери інших учасників, а саме більше 43 тисяч переглядів.

На офіційному YouTube-акаунті проекту "Танці з зірками" під відео Саніної і Жука багато користувачів залишили неймовірну кількість позитивних відгуків, в яких похвалили не тільки танець фронтвумен The Hardkiss, але і її тандем з Тіною Кароль.

"Такі красуні. Вони доповнюють один одного. Такі різні, але обидві самодостатні, розумні і мудрі жінки. Люблю".

"Ух! Ось це номер! Кількість трюків на квадратний метр ... СУПЕР МОЛОДЦІ !!!"

"Хтось ні будь задавав собі питання, чому Тіна і Юля знайшли один одного і є шикарним доповненням один одному? Все просто. Вони обидві - найчесніші і найщиріші представники нашого бомонду".

Нагадаємо, що за результатами ефіру шоу покинула пара Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Також проект залишила пара Олег Винник та Олена Шоптенко, яких дискваліфікували, оскільки це вже другий ефір, в якому пара не танцювала через ускладнення коронавірусу.