Оля Полякова в маєчці засвітила тату (фото і відео)

"Королева ночі" Оля Полякова привернула до себе увагу маленькою деталлю на лівому плечі.

Популярна українська виконавиця не боїться виглядати яскраво і вражати багатотисячну армію шанувальників своїми пишними нарядами. Але у зірки завжди є те, чим можна прикувати до себе додаткову увагу.

Так, днями Оля Полякова розмістила на своїй особистій сторінці в Інстаграм ролик, в якому співачка анонсує своє нове кулінарне шоу "Васадулі вагароді".

Уважні підписники помітили на відео маленьке кольорове тату, яке прикрашає ліве плече артистки.

Шанувальники Полякової не залишили такий "сюрприз" без уваги.

Нагадаємо, рік тому Оля Полякова зробила собі величезне перманентне татуювання у вигляді червоного дракона, з пащі якого виходить полум'я.

Як повідомлялося раніше, в суботу, 3 жовтня, українська співачка Оля Полякова провела святковий концерт в Новобаварського районі Харкова. На концерті були порушені всі карантинні заходи - люди прийшли без масок і не дотримувалися дистанції.