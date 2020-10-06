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Фіналістка "Холостяка" влаштувала смертельне ДТП в Москві: фото, відео і подробиці

Фіналістка "Холостяка" влаштувала смертельне ДТП в Москві: фото, відео і подробиці
13:50 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
У ніч на 6 жовтня в Москві сталася смертельна ДТП за участю в ньому фіналістки шоу "Холостяк" - Вікторії Короткової.

На Кутузовському проспекті на своєму чорному "Гелендвагені" 24-річна дівчина збила пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Чоловік помер на місці, ще до приїзду швидкої. Наразі особа загиблого встановлюється.

Свідки ДТП відзначають, що у загиблого не було шансів вижити, так як машина їхала на дуже високій швидкості.

Також очевидці повідомляють, що Вікторія перебувала в шоці від того, що відбувається, а після у неї почалася істерика. З місця ДТП її відвезла бригада швидкої, яка констатувала у моделі струс мозку.

Сьогодні, 6 жовтня, з ранку, Вікторія покинула лікарню в супроводі правоохоронців. На даний момент ведеться слідство, деталі та причини події встановлюються.

Уже відомо, що на момент аварії Вікторія була твереза - медики не знайшли слідів алкоголю в її крові.

Хто така Вікторія Короткова?

Вікторія Короткова прославилася завдяки шоу "Холостяк", головним героєм якого був Єгор Крід. Дівчина навіть пройшла в фінал, проте завоювати серце співака їй не вдалося, музикант вибрав її суперницю - Дарину Клюкіну.

 
 
 
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Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya)

Вікторія народилася в лютому 1995 року в західній частині Росії - в Калінінграді. Відомо, що дівчина вчилася на зоотехніка на факультеті біоресурсів і природокористування Калінінградського технічного університету, але за фахом не працювала.

У 16 років Вікторія брала участь в конкурсі «Міс Калінінград», де увійшла до трійки переможниць, а в 18 років стала учасницею «Міс Росія», але не увійшла і в двадцятку кращих.

На своїй сторінці в Інстаграм Віка публікує тільки фото з "глибоким змістом, зрозумілим їй одній".

 
 
 
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Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya)

Дівчина моделлю себе не вважає, хоч і має ідеальну модельну зовнішність і форми. Їй подобається це заняття, але воно як хобі.

У 2018 році Короткова пройшла кастинг на участь у шоу «Холостяк на ТНТ 6 сезон», щоб поборотися за серце співака Єгора Кріда.

Дівчина розповідала, що з кожною новою зустріччю її почуття до музиканта посилювалися. Про серйозність намірів завоювати його серце свідчило і її розлучення з чоловіком, на яке вона зважилася в ході телешоу, і татуювання на знак любові написи «Amor» (це слово було на подарованій їй Єгором картині).

Після проекту дівчина недовго перебувала в депресії. На хвилі популярності вона стала моделлю відомого дизайнера одягу Олександра Терехова. Вона рекламувала купальники дружини репера Мота Маші Гураль, працювала не покладаючи рук.

 
 
 
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golden hour

Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya)

Дівчина любить домашніх тварин - у неї є кішка Барса. Вона дуже боїться літати літаками, але активно бореться з цією фобією, вивчаючи спеціальну літературу.

 
 
 
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Барса

Публикация от Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya)

Зараз Вікторія бере активну участь в модельних зйомках, багато подорожує, веде популярний блог в Instagram.

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Все по темі:

ДТП, Москва, Холостяк, Вікторія Короткова.

Автор:

Телеграф
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