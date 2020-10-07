У США помер легендарний гітарист Едді Ван Хален

У США у віці 65 років помер відомий гітарист Едді Ван Хален.

"Я не можу повірити, що змушений писати це, але мій батько Едвард Лодевейк Ван Хален програв свою довгу і складну боротьбу з раком", - написав його син Вольф Ван Хален в соцмережі Твіттер.

"Він був найкращим батьком, про якого я коли-небудь міг мріяти. Кожен момент, який я провів з ним на сцені і за її межами, був подарунком", - додав Вольф.

Музикант тривалий час боровся з раком горла, в ході лікування йому була видалена частина язика. На момент смерті йому було 65 років.

Гітарист народився в голландському Неймегені в 1955 році. У дитинстві вчився грати на піаніно, однак згодом переключився на гітару. Є засновником хард-рок групи Van Halen. У 2012 році журнал Guitar World визнав його найкращим гітаристом всіх часів.