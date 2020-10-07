Дорофєєва оцінила шикарне пляжне фото Івлєєвої на Мальдівах

Настя Івлєєва вирішила влаштувати собі відпустку і відправилася на Мальдіви. На своїй сторінці в Instagram вона ділиться зі своїми шанувальниками яскравими знімками з відпочинку.

Так, сьогодні, 7 жовтня, на своїй сторінці Настя опублікувала нове фото.

Дівчина позує біля стіни в світлому відкритому купальнику, який відмінно демонструє підтягнуту фігуру Івлєєвої - струнку талію, плоский живіт і пишні груди. Так, як Івлєєва вирушила у відпустку зі своїм чоловіком, репером Елджеем, мабуть знімок його рук справа.

"Доброго ранку, чи що" - супроводила знімок знаменитість.

Посмотреть эту публикацию в Instagram доброе утро, штоле Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 6 Окт 2020 в 10:55 PDT

У коментарях до посту шанувальники провідною тревел-шоу "Орел і решка" оцінили шикарні форми Насті, чому відповідають захоплені відгуки в коментарях.

"Боже, яка гарна", "Фігурка +", "Така милашка", "Фігура бомбічна", "Пушка", "Сексі", "Кому душу продала за таку красу ???", "Дуже гарне фото", "Як можна їсти чіпси і бути такою шикарною! Це злочин !!! " - пишуть фанати під постом.

Не оминула увагою новий знімок Івлєєвої і українська виконавиця Надія Дорофєєва, яка однією з перших прокоментувала нове фото Насті, залишивши під знімком вогники і короткий "уууу".

Природно, не обійшлося і без хейтерських коментарів, але у якої знаменитості їх немає - "як можна таке викласти", "Досить постити голі фото", "А груди то де, раніше здавалися більше".